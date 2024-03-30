عادة صحية لكنها تشكل تهديدًا خطيرًا قبل النوم!

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يوصي الخبراء بالإكثار من شرب الماء لما لذلك من فوائد صحية، لكنهم يحذرون من تلك العادة قبل النوم، لأنها قد تؤدي إلى مخاطر صحية خطيرة.

وقالت أشلي هينسورث، خبيرة النوم، إن شرب الكثير من الماء قبل النوم قد يعطل النوم ويزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

وأضافت لموقع "بريستول لايف": "إن الترطيب في وقت مبكر من اليوم أمر بالغ الأهمية لضمان حصول الجسم على الوقت الكافي لمعالجة السوائل وتقليل احتمالية حدوث اضطرابات أثناء الليل".





الإكثار من شرب الماء قبل النوم



شرب الماء في وقت مبكر



روتين ثابت لشرب الماء



تجنب الكافيين



ومع ذلك، فإن شرب الكثير من الماء قبل النوم يجعل الكلى تنتج المزيد من البول، مما يؤدي إلى تكرار التردد على الحمام، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى اضطراب دورة النوم الطبيعية، مما قد يضر بالصحة على المدى الطويل.ووفقًا لها، "إن الاضطراب المستمر في دورة نومنا، خاصة بسبب الرحلات المتكررة إلى الحمام أثناء الليل، ليس مجرد إزعاج - إنه تهديد خطير لصحتنا العامة".إذ "يمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة التوتر، وضعف الوظيفة الإدراكية، وضعف الجهاز المناعي، وحتى زيادة خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل مشاكل القلب والأوعية الدموية والسكري"، بحسب تحذيرها.لذلك، فإنها تنصح بالبدء في تلبية احتياجات الجسم من الترطيب في وقت مبكر من الصباح والحفاظ على تناول كمية ثابتة منه طوال اليوم.وأضافت: "بهذه الطريقة، من غير المرجح أن تشعر بالحاجة إلى التعويض عن طريق الإفراط في استهلاك المياه في وقت لاحق من المساء".وحول الوقت المثالي للتوقف عن شرب الماء، اقترحت الاعتدال في تناول الماء في الساعتين السابقتين للنوم.وقالت: "هذا يتيح لجسمك الوقت الكافي لمعالجة السوائل، مما يقلل من مخاطر رحلات الحمام المزعجة".وشددت على أهمية إنشاء روتين ثابت لشرب الماء لتحسين النوم.وقالت هينسورث: "إن إنشاء روتين ترطيب يتماشى مع إيقاع الجسم هو أمر أساسي. الاستجابة فورًا للعطش، خاصة في وقت مبكر من اليوم. وهذا يؤدي إلى توازن تناول الماء وتقليل الاستهلاك المفرط قبل النوم".وأوضحت أنه "لا يتعلق الأمر فقط بالكمية التي تشربها، ولكن متى وكيف تتناسب مع يومك. من خلال اعتماد روتين مدروس، يمكنك تحسين نوعية النوم والصحة العامة".كما شددت خبيرة النوم على أهمية تجنب الكافيين في شكل قهوة وشاي وبعض المشروبات الغازية قبل النوم.وأضاف: "يمكن أن يتداخل الكافيين والكحول مع النوم. تعمل هذه المشروبات كمدرات للبول، مما يزيد من إنتاج البول. ومن المستحسن الحد من استهلاكها، خاصة في الساعات التي تسبق موعد النوم".