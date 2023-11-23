عاجل.. مواعيد وأماكن الحصول على تطعيم الأنفلونزا الموسمية في الرياض

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حددت وزارة الصحة، مراكز الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض.

ودعت الوزارة إلى المبادرة بحجز موعد لأخذ لقاح الأنفلونزا الموسمية في أقرب مركز صحي لك عبر تطبيق "صحتي"، والوقاية من مضاعفات الإصابة مضاعفات الإصابة الخطيرة مع بدء موسم الأنفلونزا الموسمية وانتهاء فصل الصيف ودخول مرحلة تقلب الفصول. اضافة اعلان

وتشدد الوزارة على أهمية أخذ اللقاح للوقاية من الإصابة بالأنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يسهم في خفض فرص الإصابة بنسبة تصل إلى أكثر من 60%.

وفيما يلي أسماء المراكز بمحافظات منطقة الرياض ومواعيد عملها:





























الأنفلونزا الموسمية



والأنفلونزا الموسمية هي عدوى تنفسية حادة تسببها فيروسات الأنفلونزا. وهي شائعة في جميع أنحاء العالم. ويتعافى معظم الناس منها دون علاج.وتنتشر بسهولة بين الأشخاص عند السعال أو العطاس. والتطعيم هو أفضل طريقة للوقاية من المرض.وتشمل أعراض الأنفلونزا بداية حادة للحمى والسعال والتهاب الحلق وآلام الجسم والتعب.وينبغي أن يستهدف العلاج تخفيف الأعراض. وينبغي للأشخاص المصابين بالأنفلونزا أن يستريحوا ويشربوا الكثير من السوائل.

ويتعافى معظم الناس من المرض تلقائيًا في غضون أسبوع. وقد تكون هناك حاجة إلى التماس الرعاية الطبية بالنسبة إلى الحالات الوخيمة والأشخاص المعرضين لعوامل الخطر.





العلامات والأعراض



تبدأ أعراض الأنفلونزا عادةً بعد حوالي يومين من اكتساب العدوى من شخص مصاب بالفيروس.وتشمل الأعراض ما يلي:بداية حادّة للحمّىسعال (جاف عادةً)صداعآلام في العضلات والمفاصلشعور بوعكة شديدةالتهاب الحلقسيلان الأنف.ويمكن أن يكون السعال شديداً وقد يستمر لأسبوعين أو أكثر.ويتعافى معظم الأشخاص من الحمى والأعراض الأخرى في غضون أسبوع دون الحاجة إلى التماس عناية طبية. ومع ذلك، يمكن أن تسبّب الأنفلونزا مرضاً وخيماً أو تؤدي إلى الوفاة، خاصة لدى الأشخاص المعرضين لخطر كبير.ويمكن أن تفاقم الأنفلونزا من أعراض الأمراض المزمنة الأخرى. وفي الحالات الشديدة، يمكن أن تؤدي الأنفلونزا إلى الالتهاب الرئوي والإنتان. وينبغي للأشخاص الذين يعانون من مشاكل طبية أخرى أو الذين يعانون من أعراض وخيمة التماس الرعاية الطبية.وبشكل رئيس، يحدث دخول المستشفى والوفاة بسبب الأنفلونزا في صفوف الفئات المعرضة لخطر شديد.