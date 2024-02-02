عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

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أعلن فيصل بن سنيد، رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية، أن المملكة حظرت استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا اضافة اعلان





سمن مارجريت







(رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية) #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i175yPN68U #برنامج_ياهلا الموجود حاليا بالسعودية هو السمن النباتي المهدرج كليا وليس جزئيا(رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية) @jalmuayqil February 2, 2024

الدهون المتحولة الاصطناعية







فيصل بن سنيد (رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية)#روتانا_خليجية pic.twitter.com/kBJoODdfXP الدهون المتحولة الاصطناعية كانت تستخدم في الكرواسون والدونات والبسكوت والشيبسيفيصل بن سنيد (رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية) #برنامج_ياهلا February 2, 2024

منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا



وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": في السابق كان هناك سمن نباتي يسمى "مارجريت"، لكنه بات غير موجود الآن بالمملكة".وأوضح أن "الموجود فقط هو السمن المهدرج بالكامل، وليس الجزئي الذي تم منعه، لأنه المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية الذي قد يسبب أمراض القلب والشرايين - لا سمح الله وتؤدي إلى الوفاة".وأشار بن سنيد إلى أن الدهون المتحولة الاصطناعية كانت تستخدم في جميع الصناعات الغذائية الكرواسون والدونات والبسكوت والشيبسي.وفي عام 2020، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في صناعة المواد الغذائية.بموجب القرار، يُمنع مصنعو ومستوردو الأغذية من استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الأغذية بعد انقضاء المهلة التي أعطتها الهيئة للأشخاص المعنيين منذ عام من صدور القرار.ويُستثنى من القرار الزيوت المهدرجة كليًا والدهون المتحولة الناتجة من مصادر حيوانية، مثل الدهون الموجودة في اللحوم والألبان.