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عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

زيوت نباتية
زيت نباتي
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أعلن فيصل بن سنيد، رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية، أن المملكة حظرت استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًااضافة اعلان

سمن مارجريت

وقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": في السابق كان هناك سمن نباتي يسمى "مارجريت"، لكنه بات غير موجود الآن بالمملكة".
وأوضح أن "الموجود فقط هو السمن المهدرج بالكامل، وليس الجزئي الذي تم منعه، لأنه المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية الذي قد يسبب أمراض القلب والشرايين - لا سمح الله وتؤدي إلى الوفاة". 

الدهون المتحولة الاصطناعية

وأشار  بن سنيد إلى أن الدهون المتحولة الاصطناعية كانت تستخدم في جميع الصناعات الغذائية الكرواسون والدونات والبسكوت والشيبسي. 



منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا

وفي عام 2020، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في صناعة المواد الغذائية.
بموجب القرار، يُمنع مصنعو ومستوردو الأغذية من استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الأغذية بعد انقضاء المهلة التي أعطتها الهيئة للأشخاص المعنيين منذ عام من صدور القرار.
ويُستثنى من القرار الزيوت المهدرجة كليًا والدهون المتحولة الناتجة من مصادر حيوانية، مثل الدهون الموجودة في اللحوم والألبان.

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