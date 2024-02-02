عاجل.. مسؤول بالصحة العالمية يكشف مفاجأة عن الزيوت المستخدمة بالمملكة

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أعلن فيصل بن سنيد، رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية، أن المملكة حظرت استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا
سمن مارجريتوقال في مقابلة مع برنامج "يا هلا" على فضائية "روتانا خليجية": في السابق كان هناك سمن نباتي يسمى "مارجريت"، لكنه بات غير موجود الآن بالمملكة".
وأوضح أن "الموجود فقط هو السمن المهدرج بالكامل، وليس الجزئي الذي تم منعه، لأنه المصدر الرئيسي للدهون المتحولة الاصطناعية الذي قد يسبب أمراض القلب والشرايين - لا سمح الله وتؤدي إلى الوفاة".
الموجود حاليا بالسعودية هو السمن النباتي المهدرج كليا وليس جزئيا— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 2, 2024
(رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية) @jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/i175yPN68U
الدهون المتحولة الاصطناعيةوأشار بن سنيد إلى أن الدهون المتحولة الاصطناعية كانت تستخدم في جميع الصناعات الغذائية الكرواسون والدونات والبسكوت والشيبسي.
الدهون المتحولة الاصطناعية كانت تستخدم في الكرواسون والدونات والبسكوت والشيبسي— روتانا خليجية (@Khalejiatv) February 2, 2024
فيصل بن سنيد (رئيس الفريق الدولي الاستشاري للقضاء على الدهون المتحولة الاصطناعية بمنظمة الصحة العالمية)#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/kBJoODdfXP
منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًاوفي عام 2020، أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة منع استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في صناعة المواد الغذائية.
بموجب القرار، يُمنع مصنعو ومستوردو الأغذية من استخدام الزيوت المهدرجة جزئيًا في الأغذية بعد انقضاء المهلة التي أعطتها الهيئة للأشخاص المعنيين منذ عام من صدور القرار.
ويُستثنى من القرار الزيوت المهدرجة كليًا والدهون المتحولة الناتجة من مصادر حيوانية، مثل الدهون الموجودة في اللحوم والألبان.