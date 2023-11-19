الأحد، 05 جمادى الأولى 1445 ، 19 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري

الحزام الناري
الحزام الناري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توفر وزارة الصحة، اللقاح المانع للحزام الناري، الذي يؤخذ كجرعتين بينهما شهرين إلى 6 أشهر، في مراكز الوزارة للرعاية الأولية.اضافة اعلان
ويعد اللقاح أحد أفضل معايير الوقاية للمساعدة في منع أو تقليل خطر الإصابة بالحزام الناري عند البالغين وتقليل الإصابة بالمضاعفات لدى المصابين بمرض الحزام الناري.
 ويمكن للشخص المصاب بالحزام الناري أن ينقل الفيروس لأي شخص ليس لديه مناعة ضد جدري الماء.
ويحدث ذلك عادةً من خلال انتقال الفيروس عبر الهواء أو التلامس المباشر مع القروح المفتوحة الناتجة عن طفح الهربس بمجرد إصابة الشخص المخالط بالعدوى، فإنه سيصاب بجدري الماء، وليس الحزام الناري.
الأمر الذي قد يشكل خطورة كبيرة على بعض الأشخاص خاصة إن لم يكن قد أصيب بجدري الماء سابقًا أو لم يتلق لقاح جدري الماء، أو الأشخاص المصابين بضعف في جهاز المناعة والنساء الحوامل والأطفال حديثي الولادة.
ويظل الشخص المصاب بالحزام الناري ناقلًا للعدوى إلى أن تختفي بثور الهربس، وينبغي أن يتجنب الاتصال المباشر مع أي شخص.

علامات مرض الحزام الناري

 وتظهر علامات مرض الحزام الناري وأعراضه في العادة على جزء صغير في جانب واحد من الجسد فقط، قد تشتمل تلك المؤشرات والأعراض:
الألم الشديد 
الإحساس بالحرقة 
الخدر أو النخز
الحساسية تجاه اللمس
طفح جلدي أحمر يظهر بعد بضعة أيام من بدء الألم
بثور ممتلئة بالسوائل تنفتح وتتكون فوقها قشرة
الحكة
الحمى
الصداع
حساسية تجاه الضوء
الإرهاق
وتتضمن مضاعفات الحزام الناري بالنسبة لبعض الأشخاص، باستمرار ألم داء الهربس النطاقي لفترة طويلة بعد زوال البثور.
 وتُعْرف هذه الحالة بالألم العصبي التالي للهربس، وتحدث عند إرسال الألياف العصبية التالفة رسائل ألم متضاربة ومُفْرِطة من الجلد إلى الدماغ.
وقد يسبب الحزام الناري التهابات مؤلمة داخل العين أو حولها، مما قد يؤدي لفقدان الرؤية، ويمكن أن يسبب الحزام الناري التهاب الدماغ أو شلل الوجه أو مشاكل في التوازن أو السمع، وفقًا للأعصاب المصابة، وإذا لم تعالَج بثور الحزام الناري بشكل صحيح، فقد تؤدي إلى التهابات جلدية.

متى يتطور الحزام الناري إلى مرض خطير؟

 وقلما يشكل الحزام الناري تهديدًا على الحياة، ولكن كثيرًا ما يقوم بتغيير نمطها بشكل جذري، وقد يتسبب ألم الحزام الناري في حدوث اضطرابٍ في نمط الحياة اليومي، والعمل، وجودة الحياة بصفة عامة في بعض الأحيان.
 ويتطور المرض إلى مضاعفات قد تكون خطيرة مثل آلام الأعصاب المزمنة التي تحدث في حوالي 30% من الحالات ومضاعفات في العين التي تحدث في حوالي 25% من الحالات التي قد تؤدي إلى فقدان النظر.
 يذكر أن الحزام الناري عدوى فيروسية ناتجة عن إعادة نشاط فيروس الجدري المائي بعد الإصابة به سابقًا.
إذ يظل الفيروس كامنًا في النسيج العصبي قرب الحبل النخاعي والدماغ بعد تماثل الشخص المصاب بفيروس الجدري المائي للشفاء لعدة سنوات، إلى أن يتعرض الشخص إلى عوامل محددة تؤدي إلى نشاط الفيروس مرة أخرى وينتقل خلال المسارات العصبية إلى الجلد مسبباً مرض الحزام الناري.
وهذه العوامل تتعلق بضعف الجهاز المناعي المصاحب لتقدم العمر وخاصة في حال كان الشخص مصابًا بأمراض مزمنة مثل الضغط المرتفع وداء السكري، أو نتيجة الأمراض التي تصيب الجهاز المناعي بشكل مباشر وكذلك أمراض المناعة الذاتية والعلاجات المثبطة للمناعة.
ولكن، ليس كل من أُصيب سابقًا بجدري الماء سيُصاب بالحزام الناري حيث إنه طبقًا للدراسات العالمية: يحمل ما يزيد عن 90 % من البالغين فوق عمر الخمسين الفيروس الذي يسبب الحزام الناري بداخلهم, ويُصاب واحدٌ من كل ثلاثةٍ بالحزام الناري خلال حياته.

اقرأ أيضا

الاستحمام
10:46 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

"الخضيري" يُحذر من معلومة طبية خاطئة انتشرت مؤخرًا

السكري
8:29 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

أبحاث علمية في جامعة الملك سعود تنجح في تخفيض معدل السكر التراكمي

إنقاص الوزن
8:12 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

لأصحاب الوزن الزائد.. مشروب شعبي يساعدك على حرق الدهون

الصلع
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

بشرى.. تقنية ثلاثية الأبعاد تقضي على الصلع

اقرأ أيضا

5 مشروبات طبيعية تساعد في القضاء على فقر الدم

دراسة توضح دور الأطعمة الصحية في الوقاية من الخرف

أكثر شيوعاً بين الأطفال.. علامات تنذر بانفجار الزائدة الدودية

لمرضى القلب.. تجمع القصيم الصحي يوفّر لقاحات فيروس الحزام الناري

مستشفى بريدة المركزي يصرف أكثر من نصف مليون دواء

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

تجمع-القصيم-الصحي-1684417494-0 8:23 م السبت، 18 نوفمبر 2023

لمرضى القلب.. تجمع القصيم الصحي يوفّر لقاحات فيروس الحزام الناري

مستشفى بريدة المركزي 7:46 م السبت، 18 نوفمبر 2023

مستشفى بريدة المركزي يصرف أكثر من نصف مليون دواء

1988380 12:04 م الإثنين، 06 نوفمبر 2023

مستشفى الحرم يقدم خدمات صحية لـ 96 ألف حاج ومعتمر

فقر الدم 9:13 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الغذاء والدواء توافق على علاج جديد لفقر الدم المنجلي

اقرأ أيضا

الوحدة
10:26 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

خطر مميت.. "الصحة العالمية": العيش وحيدًا يعادل تدخين 15 سيجارة يوميًا

المزاج الجيد
9:43 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

دراسة: الصيام يؤدي إلى تحسن المزاج وزيادة الطاقة

الملح
8:49 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

فائدة مدهشة.. هذا ما يحدث لمرضى صغط الدم عند إنقاص ملعقة من الملح يوميًا

العناية بالأسنان
8:21 م الجمعة، 17 نوفمبر 2023

عادة صحية ينصح بها الأطباء.. لكنها تدمر أسنانك!

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الراتب - ريال 0 عملة
10:09 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. بالأرقام.. تعرف على أقصى مبلغ للجمع بين المعاش والدخل من العمل

الحزام الناري
9:45 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. قبل أن يتطور إلى مرض خطير.. أماكن الحصول على لقاح الحزام الناري

ايلون ماسك1
9:30 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

"لقد قلتُ الحقيقة الفعلية".. عقاب جماعي على "إيلون ماسك" لهذا السبب

شوري
8:59 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

تقارير اقتصادية على طاولة نقاشات "الشورى" غدًا

الضمان الاجتماعي المطور
8:07 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. شرط منح المطلقة التي ليس لديها أبناء معاش الضمان الاجتماعي

أمطار المملكة
7:17 ص الأحد، 19 نوفمبر 2023

عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار وسيول على الرياض ومكة والمدينة و8 مناطق