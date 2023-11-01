عاجل.. علاج أول حالة من نوعها لمرضى الوسواس القهري والصرع

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في مرحلة ما من حياتها، أمضت الأمريكية آمبر بيرسون، ثمانِ ساعات يوميًا في القيام بتصرفات مدفوعة بمعانتها من الوسواس القهري. اضافة اعلان

وشمل ذلك غسل يديها حتى نزفتا، وفحصت أقفال الأبواب مرارًا وتكرارًا، وتناولت الطعام بشكل منفصل عن عائلتها بسبب الخوف الشديد من تلوث الطعام.





حالة بيرسون



تقليل الوسواس القهري



نجاح العلاج



تطور رائع



وتعاني بيرسون (34 عامًا)، والمقيمة في نيويورك من الوسواس القهري، الذي لايوجد أي علاج له، كما عانت من صرع شديد، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى فقدان الوعي.ولكن قبل أربع سنوات، تم وضع غرسة في دماغها كجزء من علاج الصرع، ووجدت بأعجوبة أنها ساعدت أيضًا في إعاقة الأفكار القهرية، وفقًا لمجلة "وايرد" الأمريكية.وتم تصنيع الغرسة (DBS)، أو التحفيز العميق للدماغ، من قبل شركة في كاليفورنيا تدعى "نيوروباك". فهو يجمع إشارات الدماغ ويوصل الكهرباء "فقط عندما تتم برمجته لاكتشاف محفز معين".افترض جراح الأعصاب أحمد رسلان، أن الجهاز الذي يبلغ طوله بوصة واحدة يمكن أن يساعد في تقليل الوسواس القهري لدى بيرسون بالإضافة إلى علاج الصرع.نظرًا لأن المنطقة التي حدثت فيها نوباتها في دماغها كانت مرتبطة أيضًا بالتحفيز والعمل، بما في ذلك الحوافز القهرية.ومن أجل برمجة الجهاز لعلاج الوسواس القهري، احتاج فريق من الخبراء إلى تحديد المحفزات العصبية التي كانوا يبحثون عنها.وبعد إدخال الغرسة، طلبوا من بيرسون تمرير مغناطيس فوق رأسها عندما شعرت بأفكار وسواسية، على أن يقوم الجهاز بختم الوقت لكل فكرة.وقام الفريق بتحليل تسجيلات الدماغ ثم قام ببرمجة الجهاز لتوصيل الكهرباء كلما حدثت الأفكار الوسواسية. وكان الأمل في أن تعيق زيادة الكهرباء مثل هذه الأفكار.ووجدت بيرسون أن التدخل ساعد بشكل كبير في تقليل أعراضها.قالت: "كل قرار اتخذته كان مبنيًا على الوسواس القهري الذي أعاني منه"، وأضافت في إشارة إلى مشكلاتها الطويلة الأمد: "لقد كان الأمر دائمًا في الجزء الخلفي من ذهني".والآن، بدلًا من قضاء ثماني ساعات يوميًا في التصرف بناءً على أفكارها الوسواسية، فإنها تقضي حوالي 30 دقيقة فقط فقط.وعلقت: "لم يكن الأمر فوريًا. لقد استغرق الأمر بضعة أشهر لملاحظة التغييرات. بدأت ببطء ألاحظ اختفاء الأشياء من روتيني. وبعد ذلك، سوف تختفي المزيد من الأشياء".وأوضحت بيرسون أن الجهاز كان له تأثير ثوري على حياتها - "الصرع جلب قيودًا على حياتي، لكن الوسواس القهري كان يسيطر عليه"، بحسب ما قالت لجامعة أوريجون للصحة والعلوم.وتأمل أن يتم مساعدة المرضى الآخرين الذين يعانون مع الوسواس القهري أيضًا من خلال تدخل مماثل.قالت راشيل ديفيس، التي تجري أبحاثًا على التقنية المستخدمة في علاج الحالة، والأستاذة المساعدة في الطب النفسي وجراحة الأعصاب في كلية الطب بجامعة كولورادو: "هذا أمر رائع جدًا".وتعتبر حالة بيرسون الأولى من نوعها في علاج الوسواس القهري.وصرح كيسي هالبيرن، أستاذ مساعد في جراحة الأعصاب بجامعة بنسلفانيا، الذي ساعد في برمجة جهاز بيسون: "ما يسلط الضوء عليه هو أن الوسواس القهري هو اضطراب في الدماغ، تماما مثل الصرع ومرض باركنسون، هذا ليس اضطرابًا في الإرادة. هناك إشارة مرضية نراها في الدماغ”.