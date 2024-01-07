عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

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شددت وزارة الصحة، على أهمية الحصول على اللقاح المطور لفيروس كورونا المستجد، وبخاصة لبعض الفئات، وعلى رأسهم كبار السن، نظرًا لظهور متحور جديد. اضافة اعلان

ووفقًا لهيئة الصحة العامة، يستخدم اللقاح المطور للوقاية من مضاعفات كورونا، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة، ويتاح استخدامه لمن تجاوز 18 عامًا، ويمكن أخذه بغض النظر عن عدد الجرعات السابقة.





الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاح كورونا المطور



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