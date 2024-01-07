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عاجل.. طريقة حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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شددت وزارة الصحة، على أهمية الحصول على اللقاح المطور لفيروس كورونا المستجد، وبخاصة لبعض الفئات، وعلى رأسهم كبار السن، نظرًا لظهور متحور جديد.اضافة اعلان
ووفقًا لهيئة الصحة العامة، يستخدم اللقاح المطور للوقاية من مضاعفات كورونا، وتشمل فعاليته المتحورات السائدة، ويتاح استخدامه لمن تجاوز 18 عامًا، ويمكن أخذه بغض النظر عن عدد الجرعات السابقة.

الفئات الأكثر أولوية للحصول على لقاح كورونا المطور

وحددت الوزارة، الفئات الأكثر أولوية، التي يُنصح بأخذها للقاح كورونا المطور، من خلال حجز موعد عبر تطبيق "صحتي"، وهم:
- الحوامل
- من يبلغون من العمر 50 عامًا وأكثر
- الممارسون الصحيون الذين يتعاملون مباشرة مع المرضى
- المصابون بأمراض مزمنة مثبطة للمناعة، بما فيها السرطان النشط.
- كما ينصح به الفئات الأكثر عرضة للإصابة، لمنع أو تقليل مضاعفات المرض، وتشمل إلى جانب الفئات المذكورة، من لديهم عوامل خطورة بسبب السمنة المفرطة.


تطبيق "صحتي"

وتتيح الوزارة الحصول على اللقاح المطور من خلال حجز موعد من تطبيق "صحتي". وتمكن المستفيد من حجز موعد التطعيمات عبر أقرب مركز صحي بكل أمان له ولعائلته.

الشروط المسبقة للحصول على الخدمة

لا توجد شروط لحجز موعد لتلقي اللقاح؛ لذلك تم إيجاد قنوات حجز مختلفة، لكن هناك شرط واحد لاستخدام منصة (صحتي) وهو ضرورة وجود حساب بموقع (أبشر).
 

خطوات حجز موعد في تطبيق صحتي للحصول على لقاح كورونا المطور

- ادخل على رابط تطبيق (صحتي) على متجر جوجل أو متجر آبل.
- تفضل بتحميل تطبيق صحتي.
- سجل بياناتك.
- ادخل إلى (الخدمات)، ومن ثم (التطعيمات).
- اضغط على (تطعيمات التابعين)، واختر التابع المقصود بالتطعيم، واضغط على (حجز موعد).


وقت الاستجابة المتوقع للخدمة

يختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى، لكن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا. 
 

رسوم الخدمة

مجانية.
 

نقاط الاتصال للمساعدة

يتم التواصل على الرقم الموحد لوزارة الصحة (937)؛ لحجز موعد، أو رفع شكوى، أو طلب مساعدة. 
 

القنوات البديلة لتقديم الخدمة

لا توجد قنوات بديلة لتقديم الخدمة.

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