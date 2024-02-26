عاجل.. حقيقة ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير

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كشف الدكتور سعيد الشهراني، أستاذ علم الوبائيات والإحصاء الحيوي بجامعة الملك خالد، عن حقيقة ما يتردد عن ارتفاع نسبة الإصابة بالسرطان في منطقة عسير.

وقال في مداخلة مع برنامج "سيدتي" على فضائية "روتانا خليجية": "هناك دراسة سابقة أشارت إلى زيادة في حالات الإصابة بالسرطان في عسير".





مسببات الأمراض



ما هو السرطان؟



وأضاف: "في علم الوبائيات عندنا هدف أساسي واحد، وهو البحث عن مسببات الأمراض، لكي نجد سببًا رئيسًا لمرض معين، نقوم بدراسات وأبحاث وهكذا".وتابع: "فمثلاً الأنفلونزا الموسمية سببها وجود فيروس الأنفلونزا، في بعض الأمراض وبخاصة الأمراض المزمنة، هناك عوامل خطورة بحكم جهلنا بالسبب الرئيس وراء هذا المرض".وأوضح أن السرطان عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا نسيج معين داخل الجسم، وهذا ينتج بسبب عدة عوامل، نمط الحياة، والنظام الغذائي وبعض العوامل البيئية قد تكون من العوامل التي قد تزيد من نسبة الإصابة بالسرطان.لكنه بيّن أن السبب الوحيد غير معلوم، "فلا يوجد دراسة تشير إلى ارتفاع نسبة السرطان في عسير لهذا السبب أو لهذا النمط الغذائي المعين، أو لهذه البيئة".