عاجل.. حرب الإندومي تشتعل.. "النمر" يرد على مفاجأة "الخضيري"

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أشعلت الشعرية سريعة التحضير "الإندومي"، جدلاً بين اثنين من أبرز الأطباء عبر منصات التواصل الاجتماعي، بين مؤكد على أنها عديمة الأضرار وذات فائدة للطلاب، وآخر يحذر من خطورتها الصحية بسبب طريقة تحضيراتها ومكوناتها.





الخضيري: الإندومي ليس ضارًا ولا مسرطنًا ومفيدًا للأطفال







الأندومي ليس ضار ولا مسرطن ومفيد للأطفال😍 د.فهد الخضيري يطمئن الأهالي:الأندومي ليس ضار ولا مسرطن ومفيد للأطفال😍 pic.twitter.com/fwiavhoYfN March 4, 2024

البداية كانت مع إعلان الدكتور فهد الخضيري، عالم الأبحاث الطبية ورئيس وحدة أبحاث المسرطنات في مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، في مقطع فيديو متداول على منصة "إكس" أن الإندومي ليس ضارًا ولا مسرطنًا ومفيدًا للأطفال، وأن ما يتردد بهذا الخصوص لا يستند إلى دراسات علمية.لكنه أوضح، أن "الإندومي والنقانق والوجبات السريعة سعراتها ودهونها عالية، وهي ليست صحية للكبار، ومن يعانون من ارتفاع مستويات الكوليسترول، والوزن الزائد، ومشاكل صحية، فهي لا تمثل خيارًا صحيًا لهم، وإن كانت لا تضرهم، بحسب قوله.





تناول الأطفال للإندومي



النمر: دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط



أضرار الإندومي



الإندومي وجبة فقيرة غذائيًا

وهي دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط في الأطفال/البالغين حيث إنها:

١.عالية السعرات الحرارية ٥٠٠ كالوري/١٠٠جم.

٢.عالية الملح قد تصل في بعض أنواعها إلى 5.0 جم/١٠٠جم

وازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا… — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) March 5, 2024

أما فيما يتعلق بالأطفال، فأوضح الخضيري أن الإندومي والنقانق والوجبات السريعة لا تضرهم إذا تم تناولها باعتدال، لأنها تنمي أجسادهم، والتي تحتاج إلى طاقة ونمو، وحتى لو كانت السعرات الحرارية مرتفعة، فإنهم يتحركون ويستهلكونها.لكنه حذر من تناوله عند وجود مشاكل صحية، حتى بين الأطفال.وسرعان ما رد الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب، محذرًا من أن الإندومي وجبة فقيرة غذائيًا، معتبرًا الحديث عن فوائده "دعوة مفتوحة للسمنة وأمراض الضغط في الأطفال/البالغين".وفيما بدا أنه رد على تصريح الخضيري بأنه لا يوجد سند علمي حول التحذيرات من الإندومي، استند النمر فيما ذهب إليه من تحذير إلى المرجع العلمي (Nutr res practice 2017 june:11(3):232).وقال عبر حسابه في منصة "إكس"، إن الإندومي "عالية السعرات الحرارية ٥٠٠ كالوري/١٠٠جم"، علاوة على أنها "عالية الملح قد تصل في بعض أنواعها إلى 5.0 جم/١٠٠جم".وحذر من أن "ازدياد تناول الملح من أسباب ارتفاع الضغط وأمراض القلب مستقبلاً؛ لذلك وُجِدَ في جنوب كوريا أن تناولها يرفع الدهون الثلاثية والضغط (من عوامل متلازمة الأيض) في شباب الجامعات حتى فيمن يتناولها أقل من أو يساوي مرة واحدة شهريًا!!".وتابع: "لذلك ننصح بالابتعاد عنها قدر الإمكان".



