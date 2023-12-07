عاجل.. بشرى من وزير الصحة للمرضى الذين يُعالَجون خارج المملكة (فيديو)

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زف وزير الصحة، فهد الجلاجل، بشرى للمواطنين مرضى الأورام ممن كانت تتطلب حالتهم السفر إلى الخارج بشأن خضوعهم للرعاية الطبية وتلقيهم العلاج داخل المملكة. اضافة اعلان

وأشار خلال جلسة حوارية بعنوان: "الميزانية في إطار تطوير الخدمات الأساسية"، إلى تضاعف مراكز الأورام من 9 إلى 18 مركزًا في عام 2023، مما أدى إلى تخفيف معاناة المواطن في الانتقال من منطقة إلى أخرى.





مركز العلاج الإشعاعي البروتون بمدينة الملك فهد الطبية



pic.twitter.com/h8qHaAKV22 فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: لن يحتاج المواطنون السفر إلى الخارج للعلاج وسنقدم لهم العلاج بين أفراد عوائلهم في أحضان الوطن #الإخبارية December 7, 2023

تدشين مستشفيات ومراكز صحية بالمملكة







وجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنينpic.twitter.com/ZozF9P0eRN فيديو | وزير الصحة فهد الجلاجل: قمنا بتدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكةوجهزنا 1200 سرير وزدنا الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين #الإخبارية December 7, 2023

وأكد وزير الصحة، اكتمال مركز العلاج الإشعاعي البروتون بمدينة الملك فهد الطبية، على أن يستقبل أول مستفيد قبل نهاية العام الجاري.وأوضح أن المركز "يقدم رعاية تخصصية دقيقة جدًا للأورام لا يماثلها ولا يضاهيها شيء في المنطقة، ويقدم الرعاية الدقيقة للأورام معقدة جدًا بشكل جيد".وتابع: "وبذلك كثير ممن كان يتم إرسالهم إلى الخارج للعلاج ستقدم له الخدمة بين عائلته وأبنائه دون تكبد عناء السفر"، مقدرًا أن 66 % ممن يحتاجون إلى الحصول على الخدمات العلاجية باتوا لا يحتاجون الخروج من مناطقهم.وأعلن وزير الصحة، أنه في عام 2023 تم تدشين عدة مستشفيات ومراكز صحية في مناطق مختلفة من المملكة، من بينها تدشين مراكز جازان التخصصي، ومستشفى النساء والولادة بجدة.وبين أنه تم تجهيز 1200 سرير وزيادة الكفاءة التشغيلية للقطاع مع خفض وقت انتظار المواطنين.