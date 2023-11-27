عاجل.. "الصحة": يجب القيام بهذا الأمر فورًا في حال عدم توافر مواعيد بتطبيق صحتي

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حددت وزارة الصحة، آلية الحجز للحصول على التطعيم من الأنفلونزا الموسمية عبر تطبيق صحتي.

وردًا على استفسار حول عدم وجود مواعيد في أكثر من مركز للحصول على التطعيم، قال حساب "الصحة_937"، التابع للوزارة في منصة "إكس": "في حال عدم توفر مواعيد بشكل مستمر في تطبيق صحتي نرجو التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة". اضافة اعلان

وأضاف: "كما يمكنك التوجه بدون موعد، ولكن أولوية الدخول لمن لديه موعد مسبق باستثناء الحالات الطارئة التي يتم تقيمها في مرحلة الفرز الأولي".

وكانت وزارة الصحة، مراكز الحصول على التطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية بمنطقة الرياض.



صباحك صحة

في حال عدم توفر مواعيد بشكل مستمر في تطبيق صحتي نرجو التواصل معنا عبر الرسائل الخاصة ، كما يمكنك التوجه بدون موعد ولكن أولوية الدخول لمن لديه موعد مسبق بإستثناء الحالات الطارئة التي يتم تقيمها في مرحلة الفرز الأولي . نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. — الصحة_937 (@SaudiMOH937) November 27, 2023

ما الفئات الواجب عليها التطعيم ضد الأنفلونزا؟



أعلنت الوزارة أن المجموعات التالية هي المجموعات المستهدفة للتطعيم ضد الأنفلونزا الموسمية:مرضى السكري.المرضى الذين يعانون الربو أو الأمراض الرئوية المزمنة الأخرى.المصابين بأمراض القلب المزمنة.المصابين بأمراض الكلى المزمنة.المصابين بأمراض الكبد المزمنة.أمراض الجهاز العصبي المركزي.المصابين بضعف جهاز المناعة سواء الوراثي أو المكتسب (كالأورام وبعض الأدوية والعقاقير مثل الكورتيزون).السمنة المفرطة.النساء الحوامل.الأطفال من 6 أشهر إلى 18 سنة، الذين يتناولون علاج الأسبرين لفترة طويلة.الأطفال من سن 6 أشهر إلى 5 سنوات.الفئة العمرية 50 سنة فأكثر.جميع العاملين في الرعاية الصحية من أطباء وفنيين وطاقم التمريض.