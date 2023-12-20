ظهور هذه العلامة في الرقبة يشير إلى الإصابة بالسكري

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علاوة على العلامات والأعراض الشهيرة للإصابة بمرض السكري، فإن هناك أعراضًا أقل شيوعًا، من بينها مظهر الجلد في منطقة الرقبة الذي يمكن أن يدق جرس الإنذار. اضافة اعلان

وقال الدكتور منيب شاه، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن شكل الجلد الغامق في منطقة الرقبة يمكن أن يكون علامة حمراء على الإصابة بالسكري.





الشواك الأسود



مقاومة الأنسولين



أعراض السكري



وفقًا للدكتور شاه، فإن السبب وراء هذا التغير في اللون هو الشواك الأسود، وهو لون مخملي داكن للجلد يحدث عادةً في مناطق طيات الجلد. وقد يشمل سماكة الجلد.وعلى الرغم من أنه عادة يظهر هذا التغير في اللون في أي مكان على الجسم، إلا أنه يميل إلى الحدوث في الجزء الخلفي من الرقبة، والإبطين، والفخذ، بحسب صحيفة "إكسبريس".وأضاف الدكتور شاه، أن بعض الأسباب الكامنة وراء الشواك الأسود تشمل مرض السكري ومقاومة الأنسولين.ومقاومة الأنسولين حالة يقوم فيها الجسم بتحفيز المقاومة ضد الكثير من الأنسولين بسبب وجود الكثير من الكربوهيدرات في النظام الغذائي.ومما يثير القلق أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تشكل الأساس للإصابة بمرض السكري في نهاية المطاف.وفي حين أن لون الجلد الداكن في منطقة الرقبة يمكن أن تشير إلى حالة السكر في الدم والمشاكل الكامنة وراءها، أشار الدكتور شاه إلى وجود عوامل وراثية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في تطور هذه المشكلة.لذلك، فإن التعرف على أعراض مرض السكري التالية هو أمر أساسي:التبول كثيرًا (غالبًا في الليل)الشعور بالعطش الشديدفقدان الوزن دون محاولةالشعور بالجوع الشديدضبابية الرؤيةوجود خدر أو وخز في اليدين أو القدمينالشعور بالتعب الشديدجفاف البشرةتقرحات بطيئة التعافيالإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.وأضاف الدكتور شاه أن علاجات الشواك الأسود تشمل السيطرة على مرض السكري.لكن هناك أيضًا علاجات أخرى للحالة. وأضاف: "يهدف العلاج إلى إعادة سماكة الجلد إلى طبيعته باستخدام مقشرات مثل حمض اللاكتيك (أملاكتين) واليوريا (سيتافيل الخشن والوعري)، والرتينوئيدات مثل أدابالين.