الأربعاء، 07 جمادى الثانية 1445 ، 20 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ظهور هذه العلامة في الرقبة يشير إلى الإصابة بالسكري

السكري
أعراض السكري
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

علاوة على العلامات والأعراض الشهيرة للإصابة بمرض السكري، فإن هناك أعراضًا أقل شيوعًا، من بينها مظهر الجلد في منطقة الرقبة الذي يمكن أن يدق جرس الإنذار.اضافة اعلان
وقال الدكتور منيب شاه، في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، إن شكل الجلد الغامق في منطقة الرقبة يمكن أن يكون علامة حمراء على الإصابة بالسكري.

الشواك الأسود

وفقًا للدكتور شاه، فإن السبب وراء هذا التغير في اللون هو الشواك الأسود، وهو لون مخملي داكن للجلد يحدث عادةً في مناطق طيات الجلد. وقد يشمل سماكة الجلد.
وعلى الرغم من أنه عادة يظهر هذا التغير في اللون في أي مكان على الجسم، إلا أنه يميل إلى الحدوث في الجزء الخلفي من الرقبة، والإبطين، والفخذ، بحسب صحيفة "إكسبريس".
وأضاف الدكتور شاه، أن بعض الأسباب الكامنة وراء الشواك الأسود تشمل مرض السكري ومقاومة الأنسولين.

مقاومة الأنسولين

ومقاومة الأنسولين حالة يقوم فيها الجسم بتحفيز المقاومة ضد الكثير من الأنسولين بسبب وجود الكثير من الكربوهيدرات في النظام الغذائي.
ومما يثير القلق أن مقاومة الأنسولين يمكن أن تشكل الأساس للإصابة بمرض السكري في نهاية المطاف.
وفي حين أن لون الجلد الداكن في منطقة الرقبة يمكن أن تشير إلى حالة السكر في الدم والمشاكل الكامنة وراءها، أشار الدكتور شاه إلى وجود عوامل وراثية يمكن أن تلعب أيضًا دورًا في تطور هذه المشكلة.

أعراض السكري

لذلك، فإن التعرف على أعراض مرض السكري التالية هو أمر أساسي:
التبول كثيرًا (غالبًا في الليل)
الشعور بالعطش الشديد
فقدان الوزن دون محاولة
الشعور بالجوع الشديد
ضبابية الرؤية 
وجود خدر أو وخز في اليدين أو القدمين
الشعور بالتعب الشديد
جفاف البشرة 
تقرحات بطيئة التعافي 
الإصابة بالعدوى أكثر من المعتاد.
وأضاف الدكتور شاه أن علاجات الشواك الأسود تشمل السيطرة على مرض السكري.
لكن هناك أيضًا علاجات أخرى للحالة. وأضاف: "يهدف العلاج إلى إعادة سماكة الجلد إلى طبيعته باستخدام مقشرات مثل حمض اللاكتيك (أملاكتين) واليوريا (سيتافيل الخشن والوعري)، والرتينوئيدات مثل أدابالين.

اقرأ أيضا

"فيه شفاء للناس".. فوائد صحية للعسل على الريق قبل ذهاب الطفل للمدرسة

5 فيتامينات مهمة لا تستغني عنها المرأة بعد الأربعين

أطعمة صحية تقي من الزهايمر.. تناولها باستمرار

الصحة العالمية تصنف JN.1 متحورًا جديدًا منفصلًا

شروط الفحص الطبي قبل الزواج وكيفية حجز موعد

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

السكري 9:52 م الجمعة، 08 ديسمبر 2023

5 طرق بسيطة تحميك من الإصابة بالسكري.. تعرف عليها

الكوليسترول 2:24 م الإثنين، 27 نوفمبر 2023

تحذير طبي: أدوية الكوليسترول الشهيرة تفاقم مشاكل القلب

اقرأ أيضا

الكاحل
3:49 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

علامة في كاحل القدم تكشف عن "القاتل الصامت"

الأكزيما
3:49 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

علماء يكشفون سر "الحكة": الأكزيما بريئة.. وهذا هو السبب

امراض القلب
3:48 م الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

دراسة: فيروس كورونا يزيد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

الصوان
11:50 ص الثلاثاء، 19 ديسمبر 2023

الصويان: تقليل مدة العمليات الجراحية 30% من خلال هذه التقنية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

حساب المواطن
2:08 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. الحد المانع من استحقاق دعم حساب المواطن

الحادث
1:20 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

انخفضت 2.1%.. تعرف على عدد حالات الوفاة بسبب الحوادث المرورية بالمملكة 2022

الجوازات
4:58 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

تنبيه عاجل لـ"الجوازات" عن تحويل تأشيرة الخروج والعودة إلى خروج نهائي والمستفيد خارج المملكة

وزارة الداخلية
1:03 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حُكم الشرع في مقيم أنهى حياة عدة أشخاص بهذه الطريقة

وظائف سار
12:22 م الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

عاجل.. براتب يصل لـ3000 ريال.. شروط وظائف الخطوط الحديدية "سار" ورابط التقديم

رياح-1
11:00 ص الأربعاء، 20 ديسمبر 2023

منها مكة.. تحذير عاجل من أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق لـ 6 مساءً