طول أصابعك يكشف عن أسرار شخصيتك.. ماذا يقول العلماء؟

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توصل العلماء إلى طريقة لقراءة شخصية الإنسان باستخدام الأصابع، من خلال ما يسمى بنسبة 2D:4D- النسبة بين إصبع السبابة والبنصر. اضافة اعلان

ويربط الباحثون هذه النسبة بكل شيء، بدءًا من الأداء الرياضي والسمنة وحتى العدوانية وحتى الميول السيكوباتية. ويقولون إن الفرق بين الأصابع يمكن أن يكون مؤشرًا على كيفية تطورك في الرحم.





طول الأصابع



البنصر أطول من السبابة



انخفاض نسبة 2D:4D واللياقة البدنية للاعبي الكرة



طول الأصابع والميول السيكوباتية



وقال الدكتور بن سيربيل، عالم الرياضة من جامعة نيو إنجلاند لصحيفة "ديلي ميل"، إن نسبة 2D:4D مرتبطة بمستويات هرمون الأم.وأضاف: "يعتقد أن نسبة 2D:4D تنشأ في الرحم في وقت مبكر من نهاية الأشهر الثلاثة الأولى، وتتأثر بالتعرض لهرمون التستوستيرون قبل الولادة".وتابع شارحًا: "نظرًا لأن هرمون التستوستيرون هو هرمون أندروجيني، مما يعني أنه يضفي ما يعتبره الكثيرون سمات "ذكورية"، فإن النساء عادةً ما يكون لديهن نسبة 2D:4D أعلى من الرجال".ويشير أيضًا إلى أن هرمون التستوستيرون قبل الولادة يرتبط بحساسية التستوستيرون في وقت لاحق من الحياة.وبسبب ارتباط هذه النسبة بالهرمون الجنسي الذكري، غالبًا ما يركز الباحثون على السمات التي يعتقد أنها مرتبطة بحساسية التستوستيرون.إذا كان إصبع البنصر أطول بكثير من إصبع السبابة، فهذا يعني أن نسبة 2D:4D لدى الشخص منخفضة.ويذكر أن الرجال لديهم دائمًا نسبة أقل من النساء، لأنهم يتعرضون لكمية أكبر من هرمون التستوستيرون قبل الولادة.لكن، إذا كانت لديك نسبة 2D:4D منخفضة بشكل استثنائي كرجل أو امرأة، فقد يكون ذلك علامة محتملة على النجاح بين الجراحين والصحفيين السياسيين، بحسب ما أظهرت الدراسة.والسبب هو أن استجابة هرمون التستوستيرون مرتبطة بالقدرة على تلقي المعلومات ومعالجتها.وقال الدكتور بن سيربيل: "نحن نرى أن 2D:4D قد تنبئ بالقدرة على الحفاظ على التركيز. وبالتالي، فإن الحفاظ على التركيز على مهمة ما يجعلنا نعتقد أن أولئك الذين لديهم مستوى منخفض من الأبعاد الثنائية: الرباعية الأبعاد يصبحون ناجحين في تلك المهمة".كما وجدت دراسات أخرى وجود صلة بين انخفاض نسبة 2D:4D ومعايير اللياقة البدنية بين لاعبي كرة القدم المحترفين الشباب.وفي عام 2021، نشر فريق دولي من الباحثين ورقة بحثية في دورية "بي إم سي علوم الرياضة والطب والتأهيل"، والتي درست 24 لاعبًا تحت سن 17 عامًا لقياس لياقتهم البدنية وطول أصابعهم.وما وجدوه هو أنه كلما كان إصبع البنصر أكبر بالنسبة للسبابة، كان أداء الرياضيين أفضل من حيث القوة واللياقة البدنية.لكن تم ربط النسبة المنخفضة أيضًا بالعديد من السمات "السلبية".وجدت دراسة أجريت عام 2005 على 298 طالبًا في جامعة ألبرتا أن انخفاض نسبة 2D:4D كان مرتبطًا بمستويات أعلى من العدوانية لدى الرجال.حتى إن الباحثين وجدوا أن الرجال ذوي النسب الأقل تلقوا عقوبات أكثر خلال موسم هوكي الجليد.ولعل الأمر الأكثر إثارة للصدمة هو أن النسبة الأقل تم ربطها أيضًا باضطراب تعاطي المواد الأفيونية، واضطراب الشخصية المعادية للمجتمع، وحتى الميول السيكوباتية.ويقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تشير إلى أن الاعتلال النفسي قد يكون "جذرًا بيولوجيًا".وقال الدكتور سيد سيبهر هاشميان، المحلل النفسي: "لقد فوجئنا بملاحظة مثل هذا الارتباط الخطي بين الأعراض الأعلى للأمراض النفسية وانخفاض نسب 2D: 4D".وأضاف: "كلما ظهرت علامات المرض النفسي على أحد المشاركين البالغين، كلما بدا أن هذا الشخص البالغ قد تعرض لتركيزات أعلى من هرمون التستوستيرون وتركيزات أقل من هرمون الاستروجين خلال فترة ما قبل الولادة".ومع ذلك، فهو يشير أيضًا إلى أنه على الرغم من أن هرمون التستوستيرون قد يهيئ شخصًا ما لسلوك معين، إلا أن هذا ليس "مصيره الثابت".