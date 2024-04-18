طنين الأذن مشكلة شائعة هذه أبرز أسبابها

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طنين الأذن هو الشعور برنين أو الضوضاء في إحدى الأذنين أو كلتيهما، وهو مشكلة شائعة؛ إذ يصيب نحو 15 إلى 20% من الأشخاص، ويكون أكثر شيوعًا بين البالغين الأكبر سنًا.

وينتج طنين الأذن عادةً بسبب حالة كامنة، مثل فقدان السمع المرتبط بتقدم العمر أو إصابة في الأذن أو مشكلة في جهاز الدورة الدموية.





الإجهاد واضطراب النوم



طنين الأذن والسكري



وقال الطبيب الروسي فيتوتاس كيسيليوس، أخصائي السمع والأنف والحنجرة في معهد "سفيرجيفسكي" للبحوث العلمية السريرية في وزارة الصحة الروسية، إن أحد أسباب طنين الأذن هو الإجهاد واضطراب النوم.وأضاف: "إن المزيد من الإجهاد واضطرابات النوم، واضطرابات الأكل والأرق يسبب كل ذلك توترًا عصبيًا مفرطًا، مما قد يؤدي إلى ظهور طنين الأذن".ووفقًا له، فإنه في بعض الأحيان لا يشعر المرضى بالقلق من فقدان السمع بقدر ما يشعرون بالقلق من ظهور طنين في الأذن.وأوضح كيسيليوس:" هناك مصطلحات طبية مختلفة، مثل الضوضاء والصافرة والصرير والرنين، ولكن غالبًا ما يتجلى ذلك في المزيد من التوتر واضطرابات النوم واضطرابات الأكل التي قد تحدث في المدن الكبرى، فضلاً عن الأرق الذي يسبب التوتر العصبي المفرط الذي يثير بدوره أحيانا طنين الأذن"، بحسب موقع "روسيا اليوم".من جهتها، قالت أخصائية الأذن والأنف والحنجرة، داريا بيدانوفا، إن طنين الأذن قد يكون ناتجًا عن أحد أعراض مرض السكري أو خلل الغدة الدرقية والصداع النصفي وفقر الدم والتهاب المفاصل الروماتويدي. وأضافت قائلة: "إذا لم يكتشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة أمراضا في الأذن، فسوف ينصحك بزيارة عيادة طبيب الأعصاب أو طبيب القلب أو طبيب الغدد الصماء أو جراح الوجه والفكين".