طقطقة الرقبة.. احذر المخاطر الصحية لهذه العادة المتكررة

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هل أنت واحد من هؤلاء الذين يقومون بطقطقة رقبتهم، ويشعرون بالراحة عند فعل ذلك؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فاحذر من خطر الإصابة ببعض المضاعفات غير الصحية، التي تؤثر على مفصل العنق والرقبة. اضافة اعلان

وكشف إيفر أرياس، الطيب المعروف عبر الإنترنت بتفنيد الخرافات الطبية وتقديم النصائح الصحية، لمتابعيه عبر تطبيق "تيك توك"، أن مريضة تبلغ من العمر 20 عامًا زارت المستشفى بعد أن طقطقت رقبتها مرتين وسمعت صوتا مزعجا وعانت من "ألم شديد".

وقال: "دخلت غرفة الطوارئ بعد فحصها. وجدنا أنها مصابة بكسر العنق (كسر عنق الرحم). وتم تشخيص إصابتها بمتلازمة فرط الحركة ولهذا السبب كانت شديدة الحركة. انتهى بها الأمر إلى ثني رقبتها كثيرا وبدأت تعاني من الضغط الانكساري".





متلازمة فرط الحركة



علاج الكسر الانضغاطي



شرايين الرقبة



عادة ما تظهر هذه الأنواع من الكسور عند الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا، وعادةً ما تكون ناجمة عن هشاشة العظام - وهي حالة تضعف العظام.لكن هذه المريضة بالتحديد كانت تعاني من متلازمة فرط الحركة، مما يعني أن مفاصلها كانت مرنة بشكل استثنائي.وأولئك الذين يعانون من مشاكل فرط الحركة هم أكثر عرضة للكسور من غيرهم. لذا حذر الطيب من مخاطر طقطقة الرقبة، وأشار إلى إمكانية إلحاق الضرر بالأوعية الدموية في منطقة العنق.أوضح الطبيب أن مشاكل أخرى مختلفة قد تنشأ مع طقطقة الرقبة. وقال: "من المهم أن تفهم أنه إذا طقطقت رقبتك، فهناك بعض المواقف التي يمكن أن تضع نفسك فيها".وتابع: "في بعض الأحيان يأتي الناس مصابين بسكتات دماغية، وينتهي بهم الأمر بتشريح الشريان الفقري الذي تسبب في إصابتهم بسكتة دماغية".ووفقًا للأكاديمية الأمريكية لجراحي العظام، يمكن علاج الكسر الانضغاطي البسيط باستخدام دعامة العنق، في حين أن الكسر الأكثر تعقيدا قد يتطلب إجراء عملية جراحية و/أو أشهر في جبيرة صلبة.وسابقًا، أبلغ موقع "ديلي ميل" عن حالات طقطقة في الرقبة تهدد الحياة. ففي عام 2019، أصيب أب لطفلين بسكتة دماغية بعد أن كسر رقبته أثناء التمدد، حيث مزق عن طريق الخطأ وعاء دمويا يمتد من رقبته إلى دماغه، ما تسبب في السكتة الدماغية.ووجدت دراسة أجريت في جامعة كاليفورنيا بسان فرانسيسكو، أيضًا أن طقطقة الرقبة قد تزيد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.وقال الدكتور ويد سميث، الأستاذ المساعد في علم الأعصاب بالجامعة: "نحن لا نتحدث عن أعداد كبيرة من الضحايا - ولكن هناك حوادث نادرة، ويجب على الأطباء والمرضى أن يكونوا على دراية بالتلاعب في العمود الفقري أثناء العلاج، باعتباره عاملاً نادرًا ولكن يحتمل أن يكون سببًا في السكتة الدماغية".وأضاف سميث أن أخصائيي تقويم العمود الفقري يجب أن يحذروا المرضى من المخاطر، بينما يجب فحص البعض مسبقا بحثا عن أعراض الحالات الموجودة فعلا لدى المرضى.مع ذلك، قال البروفيسور آلان برين، من كلية أنلجو الأوروبية لتقويم العمود الفقري، في وقت سابق، إن الأبحاث السليمة أثبتت أن التلاعب بالرقبة لم يكن له تأثير على الشرايين الفقرية أكثر من حركات الرقبة الطبيعية.وأضاف: "ببساطة ليس من الممكن "تمزيق" شريان الرقبة بالطريقة التي اقترحها الباحثون الأمريكيون. ومن غير العادي أن يقترح أي شخص، ناهيك عن أخصائي طبي ذي خبرة، مثل هذا الاحتمال".ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، يمكن علاج معظم الحالات من خلال ارتداء دعامة للرقبة لمدة ثلاثة أشهر أثناء تعافي العظام.وفقًا لموقع "هيلثلاين"، فإن طقطقة الرقبة بلطف أو الطقطقة فقط من حين لآخر لن يسبب لك أي ضرر، "لكن القيام بذلك بشكل غير صحيح، أو بشكل متكرر، أو بقوة شديدة، يمكن أن يسبب في الواقع المزيد من الألم أو الانزعاج".