طفل يبلع 6 قطع مغناطيسية في بريدة.. وتدخل جراحي لإنقاذه

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استطاع أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، أحد مكونات تجمع
القصيم الصحي، من إجراء تدخل طبي جراحي ناجح لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 5
سنوات ابتلع لعبة مغناطيسية.
طفل يبتلع قطع مغناطيسيةوقال التجمع إن الطفل كان يشكو من وجود ألم داخلي في منطقة البطن وتقيؤات متكررة، وبإجراء الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة له، تبين حدوث ثقب بالأمعاء ما استدعى التدخل الجراحي.
ثقوب في أمعاد الطفل نتيجة بلغ المغناطيسلفت التجمع إلى أنه عند تنفيذ العملية الجراحية تبين وجود ثقوب في الأمعاء
والقولون نتيجة التصاق القطع المغناطيسية مع بعضها.
وتم خلال الجراحة استخراج 6 قطع مغناطيسية من داخل المعدة والأمعاء، ومن بعدها قام الفريق الطبي بإغلاق ثقوب المعدة والأمعاء والقولون مع وضع أنبوب للتفريغ داخل البطن.