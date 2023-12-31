طفل يبلع 6 قطع مغناطيسية في بريدة.. وتدخل جراحي لإنقاذه

أ أ

استطاع أطباء الجراحة في مستشفى الولادة والأطفال ببريدة، أحد مكونات تجمع القصيم الصحي، من إجراء تدخل طبي جراحي ناجح لإنقاذ حياة طفل يبلغ من العمر 5 سنوات ابتلع لعبة مغناطيسية. اضافة اعلان





طفل يبتلع قطع مغناطيسية

ثقوب في أمعاد الطفل نتيجة بلغ المغناطيس



الطفل عاد لطبيعته بعد 10 أيام من العملية



وقال التجمع إن الطفل كان يشكو من وجود ألم داخلي في منطقة البطن وتقيؤات متكررة، وبإجراء الفحوصات المخبرية والأشعة المقطعية اللازمة له، تبين حدوث ثقب بالأمعاء ما استدعى التدخل الجراحي.لفت التجمع إلى أنه عند تنفيذ العملية الجراحية تبين وجود ثقوب في الأمعاء والقولون نتيجة التصاق القطع المغناطيسية مع بعضها.وتم خلال الجراحة استخراج 6 قطع مغناطيسية من داخل المعدة والأمعاء، ومن بعدها قام الفريق الطبي بإغلاق ثقوب المعدة والأمعاء والقولون مع وضع أنبوب للتفريغ داخل البطن.وأكد أن حالة الطفل الصحية تحسنت بشكل ملحوظ وعادت الأمعاء وبقية الأعضاء لوظائفها الطبيعية خاصة مع تغذية الطفل بشكل جيد، ومن ثم مغادرته برفقه ذويه المستشفى بعد 10 أيام من الجراحة، منوها بضرورة اهتمام الأسرة بنشاط الأطفال ومراقبتهم عن كثب عند استخدامهم للألعاب.