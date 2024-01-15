طعامان محظوران على مرضى السكري.. ابتعدوا عنهما تمامًا

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عندما يتعلق الأمر بمرض السكري، فإن هناك قائمة محظورات يتعين على المريض عدم تخطيها، وذلك لضمان الحفاظ على مستوى السكر تحت السيطرة. اضافة اعلان





التمور والزبيب لمرضى السكري



الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة



وحثت الدكتورة إيرينا بيساريفا، خبيرة التغذية الروسية، مرضى السكري على التخلي عن نوعين من الأطعمة، وهما التمور والزبيب.وأضافت لموقع NEWS.ru، أن للتمور والزبيب مؤشر مرتفع لنسبة السكر في الدم، أي أنه بعد تناولهما يرتفع مستوى الغلوكوز في الدم بسرعة، وهو ما يشكل خطورة على المصابين بالسكري.كما تنصح الأشخاص الذين يعانون من مشكلات وأمراض الجهاز الهضمي باستبعاد هذين المنتجين من النظام الغذائي.وحذرت خبيرة التغذية من شراء الفواكه المجففة غير المعبأة في علب خاصة، لعدم معرفة كم من الوقت مضى على تجفيفها وتخزينها.وأرجعت ذلك لأنها قد تحتوي على ميكروبات تسبب اضطراب عمل الأمعاء والتسمم ورد فعل تحسسي.لكنها شددت على أن الفواكه المجففة مصدر مهم للفيتامينات والعناصر المعدنية الضرورية للجسم، لاحتفاظها بنسبة عالية من الخصائص المفيدة للفواكه الطازجة، لأنها لا تخضع للمعالجة الحرارية.