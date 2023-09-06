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طريقة علمية للتغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

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أظهرت دراسة حديثة، أن تناول وجبة إفطار كبيرة والتعرض للشمس بعد الوصول قد يكون وسيلة فعالة لتجنب اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. اضافة اعلان
ودرس باحثون من إلينوي ونيو مكسيكو بالولايات المتحدة، دور الضوء والغذاء في إيقاع الساعة البيولوجية - الساعة الداخلية للجسم.
ووجدوا أن تناول المزيد من الطعام في وقت مبكر من اليوم، وامتصاص الكثير من الضوء الطبيعي خلال النهار يؤدي إلى تسريع مقدار الوقت الذي يستغرقه الجسم للتعافي من تغير المناطق الزمنية. 
واقترح الباحثون أيضًا تجنب الوجبات الخفيفة الكبيرة في منتصف الليل، كما أفادت الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "شاوس".  

تناول وجبة أكبر في الصباح الباكر

وقال الدكتور ييتونج هوانج، مؤلف الدراسة، وزميل ما بعد الدكتوراه في جامعة نورث وسترن في إلينوي: "إن تناول وجبة أكبر في الصباح الباكر بالمنطقة الزمنية الجديدة يمكن أن يساعد في التغلب على اضطراب الرحلات الجوية الطويلة".
وأضاف: "لا يُنصح بتغيير جداول الوجبات باستمرار أو تناول وجبة في الليل، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى عدم التوافق بين الساعات الداخلية". 
وطورت الدراسة، التي أجراها باحثون في جامعة نورث وسترن ومعهد سانتا في في نيو مكسيكو، نماذج رياضية لاستكشاف إيقاعات الساعة البيولوجية والتعافي من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. 

تأثير الضوء على إيقاع الساعة البيولوجية

وقام أحد النماذج بقياس تأثير الضوء على إيقاع الساعة البيولوجية، بينما قام الآخر بقياس تأثير الطعام. 
ووجدوا أن التعرض لمزيد من الضوء، مثل الخروج في الخارج، يقلل من اضطراب الرحلات الجوية الطويلة. بالإضافة إلى ذلك، فإن تناول الطعام مبكرًا يسمح للجسم بالحصول على جدول زمني محلي أفضل. 
ولاحظ الباحثون أن تناول الطعام في وقت لاحق من الليل يمكن أن يزيد من عدم توازن إيقاعات الساعة البيولوجية. وذلك لأن تناول الطعام ليلاً يؤدي إلى التهاب الكبد، والذي يرتبط بأمراض الكبد مثل التهاب الكبد ومرض الكبد الدهني غير الكحولي. 

اضطراب الرحلات الجوية الطويلة

ويحدث اضطراب الرحلات الجوية الطويلة عندما يختلف إيقاع الساعة البيولوجية، عن البيئة المحيطة، وذلك عند السفر إلى مناطق زمنية مختلفة، والتي يمكن أن تختلف بعدة ساعات عن المكان الذي ينتمي إليه الشخص المسافر. 
وبما أن الجسم لا يستطيع مواكبة هذا التحول السريع، فإنه يسبب عدة آثار جسدية وعقلية. ووفقًا لللموقع الطبي "مايو كلينيك"، فإن الآثار تشمل مشاكل النوم، والتعب أثناء النهار، وعدم القدرة على التركيز، والإمساك، والإسهال، وتغيرات المزاج، والشعور بالإعياء بشكل عام. 
وتحتوي بعض الأطعمة على عناصر غذائية تقلل من التعب عن طريق الحفاظ على رطوبة الجسم. فالبطيخ، على سبيل المثال، يحتوي على حوالي 92% من الماء، وهو أمر أساسي لمكافحة الجفاف. 
بالإضافة إلى ذلك، تمتلئ المكسرات المختلطة مثل اللوز والكاجو بالمغنيسيوم، مما يساعد الجسم على تنظيم الشوارد والمعادن التي تحمل الماء في جميع أنحاء الجسم.
ويخطط البحثون لإجراء أبحاث إضافية حول منع اضطراب الرحلات الجوية الطويلة.

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