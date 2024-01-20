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طريقة بسيطة لاستخراج الشظايا من الجلد بدون ألم!

زجاجة في القدم
زجاجة في القدم - تعبيرية
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يعاني البعض من صعوبة استخراج الشظايا من الجسم، وبخاصة عندما يتعلق الأمر بالطفل الصغير، حيث يمكن أن يصرخ من شدة الألم.اضافة اعلان
وكشف الدكتور ميرو فيجورا، طبيب التخدير في جامعة كاليفورنيا في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك" عن طريقة تساعد في استخراج الشظية باستخدام أداة يدوية موجودة في خزانة الأدوية الخاصة بكل منزل.
ويظهر الفيديو، الأم وهي تستخدم حقنة بلاستيكية مع قطع طرفها لسحب الشظية في غضون ثوان من جلد طفلها الصغير، بحسب صحيفة "ديلي ميل".
ويوصي الخبراء باستخراج الشظية بمجرد اكتشافها، لأن تأخير ذلك يمكن أن يزيد من خطر العدوى واحتمال نمو الأنسجة الندبية حول الشظية، مما يزيد من صعوبة إزالتها.

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