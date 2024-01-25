طريقة بسيطة تساعدك على التخلص من آلام الصداع النصفي

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أظهرت دراسة أجراها باحثون في ألمانيا، أن مرضى صداع التوتر أو الصداع النصفي يعانون من عضلات ملتهبة ومتوترة في الرقبة، مما يشير إلى كون هذا الالتهاب هو المسؤول عن آلام الرأس. اضافة اعلان





طرق جديدة لعلاج الصداع النصفي



عضلات الرقبة



قياس علامات الالتهاب بدقة



أسباب صداع التوتر أو الصداع النصفي



العلاج بالتدليك وحقن البوتوكس



ووفقًا للباحثين، فإن هذا الفهم يمكن أن يؤدي إلى طرق جديدة خالية من الأدوية لعلاج الصداع النصفي، مثل التدليك أو الصواعق التي تتداخل مع الإشارات العصبية المرتبطة بالالتهاب.وتوصلت دراسات سابقة إلى وجود روابط بين تصلب الرقبة وألم الرأس، لكنها اعتمدت على أوصاف المرضى أو تقييمهم من قبل أخصائيي العلاج الطبيعي- بدلاً من القياس الموضوعي لما يحدث داخل عضلات الرقبة.وباستخدام نوع جديد من التصوير بالرنين المغناطيسي يسمى رسم خرائط T2، وجد الباحثون بجامعة ميونيخ التقنية، أن الأشخاص الذين عانوا من صداع التوتر والصداع النصفي لديهم أيضًا المزيد من التوتر وتراكم السوائل (علامة الالتهاب) في الرقبة. العضلات.الدراسة أجريت على 50 شخصًا - 28 يعانون من صداع التوتر أو الصداع النصفي، و22 لا يعانون منه - وركزت على العضلة شبه المنحرفة، وهي عضلة على شكل الماس تمتد من مؤخرة العنق إلى أسفل عبر الكتفين وأعلى الظهر.واحتفظ المشاركون بمذكرات الصداع لمدة 30 يومًا قبل الخضوع للتصوير باستخدام الرنين المغناطيسي.وأظهرت الدراسة أن عضلات الرقبة تستغرق وقتًا أطول قليلاً لتسترخي لدى المصابين بصداع التوتر والصداع النصفي، وذلك بسبب ارتفاع مستويات السوائل في تلك العضلات، بحسب مجلة "الصداع والألم".أظهرت النتائج، التي عُرضت في المؤتمر الأخير للجمعية الإشعاعية لأمريكا الشمالية، أن أعلى مستويات الالتهاب تم تسجيلها لدى الأشخاص الذين يعانون من صداع التوتر والصداع النصفي.بالإضافة إلى أنه كلما زادت السوائل والالتهابات في عضلات الرقبة، زاد عددها.وقال الدكتور نيكو سولمان، كبير الباحثين وأخصائي الأشعة، إن الصداع قد يكون متكررًا.وفي حين أن البحث في مرحلة مبكرة، إلا أنه يمكن أن يوفر طريقة جديدة لقياس ما إذا كانت آلام الرقبة تساهم في الصداع الذي يعاني منه الشخص، ويفتح خيارات علاجية جديدة خالية من الأدوية، بحسب موقع (جود هيلث).وأضاف الدكتور سولمان: "هذه هي المرة الأولى التي تمكنا فيها من قياس علامات الالتهاب بدقة بواسطة التصوير بالرنين المغناطيسي في عضلات الرقبة للمرضى الذين يعانون من الصداع - وتسجيل الفرق بين المرضى والأشخاص الأصحاء"، بحسب موقع "ديلي ميل".وأسباب كل من صداع التوتر أو الصداع النصفي معقدة وغير مفهومة بالكامل، وهذا هو السبب جزئيًا في صعوبة علاجهما. لكن آلام الرقبة مشكلة شائعة لدى المرضى، ولهذا السبب شرع الباحثون الألمان في دراسة دور عضلات الرقبة.ووفقًا للدكتور سولمان، فإن الأدلة التي توصلت إليها الدراسة تشير إلى أن عضلات الرقبة المتصلبة تثير إشارات الألم التي تنتقل إلى الدماغ عبر الأعصاب الموجودة في الجزء العلوي من العمود الفقري، مما قد يؤدي إلى الصداع والصداع النصفي.ويقول إنه من الممكن أيضًا أن تكون هناك "حلقة" اتصال بين الأعصاب في عضلات الرقبة والحبل الشوكي والدماغ، حيث تنتقل رسائل الألم لأعلى ولأسفل لتسبب الصداع وألم الصداع النصفي.ومع ذلك، رأى أنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان الصداع هو الذي يسبب آلام الرقبة، أو العكس.وعلى الرغم من ذلك، فإن التوتر العضلي داخل العضلة شبه المنحرفة يمكن أن يكون هدفًا علاجيًا، كما يقول.وتقع هذه العضلة الكبيرة تحت جلد الرقبة والكتفين مباشرة، لذا يمكن أن توفر طريقًا يسهل الوصول إليه للعلاج الموضعي بدلاً من الدواء، لتجنب الآثار الجانبية.ويمكن استكشاف التدليك والعلاج الطبيعي وحقن "البوتوكس" لتجميد العضلات لمعرفة ما إذا كانت تقلل من آلام الرأس، كما يقول الدكتور سولمان.ويوصي المعهد الوطني للتميز في الرعاية الصحية ببريطانيا (NICE) باستخدام البوتوكس لمرضى الصداع النصفي من خلال ثلاثة علاجات وقائية على الأقل.وثمة خيار آخر هو التحفيز المغناطيسي، حيث يتم وضع جهاز محمول على الجلد، وإرسال نبضات من الطاقة المغناطيسية إلى عضلة الرقبة.وأشارت دراسة تجريبية أجريت على 20 شخصًا، نُشرت في المجلة الأوروبية لطب أعصاب الأطفال في عام 2016، إلى أن هذه الطريقة قد يكون لها تأثير إيجابي. ويعتقد أن النبضات المغناطيسية تقلل من توتر العضلات في الرقبة.ويقوم الباحثون الألمان بإجراء المزيد من التجارب السريرية للتحقيق في دور عضلات الرقبة في آلام الرأس وكيف يمكن علاج ذلك.