طرح أول لقاح لعلاج سرطان الأمعاء في هذا الموعد

أ أ
يتوقع أطباء أن يكون أول لقاح لعلاج سرطان الأمعاء متاحا خلال عامين فقط،
ما قد ينهي الحاجة إلى التدخل الجراحي لعلاجه.
أول لقاح لعلاج سرطان الأمعاء خلال عامينويقوم الأطباء في مؤسسة Royal
Surrey NHS Foundation Trust بتجربة اللقاح على المرضى في المملكة
المتحدة وأستراليا، في خطوة هي الأولى من نوعها على مستوى العالم.
ويأمل العلماء أن يؤدي العلاج، الذي يعطى على ثلاث جرعات بفارق أسبوعين، إلى تدريب جهاز المناعة على محاربة السرطان وتقليص حجمه.
إلغاء عملية إزالة الورم ومنع تكرار السرطانوإذا نجح هذا العلاج، فقد يلغي الحاجة إلى العلاج القياسي الحالي، وهو
عملية جراحية لإزالة الورم، مع منع تكرار أي سرطان في المستقبل.
وطوّر اللقاح كل من الدكتور توني ديلون، استشاري الأورام الطبية في Royal Surrey، والبروفيسور تيم برايس من جامعة Adelaide.
اللقاح يستهدف البروتين الذي يكسر جهاز المناعةويستهدف اللقاح، الذي تصنعه شركة التكنولوجيا الحيوية Imugene،
البروتين الذي يسبب "كسرا" في جهاز المناعة، ما يؤدي بشكل أساسي إلى
"تنشيط" الاستجابة المناعية للجسم.
وسيتم تجربته أولا على 44 مريضا في المرحلة الثانية أو الثالثة من المرض قبل أن ينتشر السرطان إلى أجزاء أخرى من الجسم، في عشرة مواقع في المملكة المتحدة وأستراليا.
إجراء تنظير داخلي للمرضى ويتم إجراء تنظير داخلي للمرضى مع اختبار عينة من الأنسجة لمعرفة ما إذا
كانوا مؤهلين أم لا. وسيخضعون بعد ذلك لفحوصات قبل إعطائهم الحقن الثلاث، بفارق
أسبوعين.
وتبدأ إدارة التجربة من قبل وحدة التجارب السريرية في ساوثهامبتون التابعة لأبحاث السرطان في المملكة المتحدة، مع مواقع في Royal Surrey ومانشستر كريستي.