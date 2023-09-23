طبيب يكشف وصفة فعالة لعلاج مشاكل الغدة الدرقية

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كشف طبيب عن وصفة مذهلة لعلاج مشاكل الغدة الدرقية بكل سهولة، خاصة لأولئك الذين يعانون من خمول فيها.





زيت الخروع:

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فوائد زيت الخروع:



ونصح الطبيب بإحضار ضماده "قطعة قماش مبللة بزيت الخروع ووضعها على الجلد في منطقة الغدة الدرقية".وأشار إلى أن تكرار هذا الأمر لمدة أسبوع سوف يحدث فرقا كبيرا وتظهر النتائج الإيجابية في تحليل فحص الهرمونات.وشدد على ضرورة وضع ضمادة زيت خروع على الجلد في منطقة الرقبة، كما أوصى أيضًا باستخدام عبوة زيت الخروع لأولئك الذين يعانون من أعراض الهرمونات مثل الدورة الشهرية المؤلمة، والنزيف الشديد.وتشمل قائمة الأمراض التي ينصح باستخدام زيت الخروع لها: "الخراجات أو الأورام الليفية مثل دمامل أسفل الجلد أو حصوات المرارة أو الكلى أو ألياف الرحم".في سياق متصل، ينصح خبراء الصحة، باستخدام زيت الخروع لعلاج بعض الأعراض لما له من فوائد صحية وعلاجية أثبتتها التجارب المعملية.ويؤكد الخبراء أنه كان يتم استُخدم زيت الخروع في الطب القديم منذ عهد الفراعنة، ويُعرف بأنه مسهّل فعّال لعلاج الإمساك. وقد أكّدت دراسات حديثة فوائده الطبية العديدة، وأهمها:* تخفيف آلام التهاب المفاصل والروماتيزم بالاستخدام الموضعي.* تسهيل الإخراج والوقاية من الإمساك.* ترطيب البشرة، وعلاج الجروح.* يقلل زيت الخروع الالتهابات في الجسم.* يخفّف من ظهور حب الشباب.* يعزّز صحة فروة الرأس والشعر.* يكافح نمو الفطريات على الجلد.وعلى الرغم من هذه الفوائد، إلا أن زيت الخروع يعد محفز للولادة لذلك لا ينصح الحوامل باستخدامه. ونظراً لأنه مسهّل قوي قد يسبب الإسهال إذا تم تناول جرعة كبيرة منه، كما قد يسبب رد فعل تحسسي لدى البعض.