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صحيفة تواصل الالكترونية

طبيب يكشف نظاما غذائيا مذهلا للتخلص من دهون الكبد

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الطبيب
أ أ
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قدم الدكتور عبد الغني عيسى وصفة مذهلة للتخلص من دهون الكبد في أقل من أسبوعين.

إنقاص الوزن:



وأوضح أن تلك الوصفة تسهم أيضا في إنقاص الوزن خلال وقت قياسي.اضافة اعلان

وأشار إلى أن النظام الغذائي يتضمن الألبان ومشتقاتها وكذلك قطعة لحم أو دجاج وعصائر طبيعية.

وأضاف أنه يفضل تناول كميات كبيرة من المياه طوال اليوم فضلا عن ممارسة رياضة المشي ساعة على الأقل يومياً.

دواء جديد

 
في سياق متصل، طور باحثون من ولايتي ميسوري وفلوريدا بالولايات المتحدة، دواءً جديدًا لديه القدرة على إنقاص الوزن دون ممارسة التمارين الرياضية.
الدواء المسمى SLU-PP-332، يُعرف باسم "محاكاة التمرينات الرياضية" التي تخدع العضلات، بما يجعلها تعتقد أنها تعمل بجهد أكبر مما هي عليه بالفعل وتعزز عملية التمثيل الغذائي.

آلية عمل الدواء

ويستهدف الدواء - الذي ثبت حتى الآن نجاحه على الفئران فقط- البروتينات الموجودة في الحمض النووي للجسم والتي تعمل على تشغيل الجينات التي تتحكم في كيفية استخدام الجسم للطاقة، مما يسمح بحرق السعرات الحرارية دون أي تمرين بدني.
وأظهرت النتائج، أن وزن الفئران التي أعطيت الدواء لمدة شهر كان أقل من نظيرتها التي لم تعط الدواء، على الرغم من تناول نفس الكمية من الطعام، وفق صحيفة "ديلي ميل". 
كما انخفض لديها مستوى الكوليسترول في الدم، وأحرقت المزيد من الدهون أثناء الراحة، بحسب ما أظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "علم الصيدلة والعلاجات التجريبية". 

المزيد من التجارب

ولا زال يتعين على الدواء أن يخضع لتجارب أخرى على الحيوانات ثم على البشر، الأمر الذي قد يستغرق سنوات.
بالإضافة إلى تقليل كتلة الدهون حتى عندما تم إبقاء الفئران على نظام غذائي غني بالدهون، فإن الحقن منع الفئران أيضًا من اكتساب أي وزن إضافي خلال فترة 28 يومًا.
كما ساعد الدواء على استقرار مستويات السكر في الدم.
وقال الدكتور توماس بوريس، أستاذ الصيدلة في جامعة فلوريدا: "عندما تعالج الفئران بالدواء، يمكنك أن ترى أن عملية التمثيل الغذائي للجسم بالكامل تتحول إلى استخدام الأحماض الدهنية، وهو ما يشبه إلى حد كبير ما يستخدمه الناس أثناء الصيام". أو ممارسة الرياضة. وتبدأ الحيوانات في فقدان الوزن".

تفاصيل الدراسة


وقام الباحثون أولاً باختبار الدواء على مجموعة من الفئران التي أصيبت بالسمنة بسبب إطعامها نظامًا غذائيًا غنيًا بالدهون. 
وكانت الفئران التي حصلت عليه لمدة 28 يومًا أقل وزنًا بنسبة 12 بالمائة من الفئران المعالجة بالعلاج الوهمي في النهاية.
وخلال تلك الفترة، لم تكتسب سوى نصف جرام من كتلة الدهون. في المقابل، اكتسبت الفئران التي أعطيت حقنة دواء وهمي حوالي خمسة جرامات من كتلة الدهون بعد تلك الفترة التي استمرت شهرًا.
بالإضافة إلى مساعدة الفئران على الحفاظ على كمية أقل من الدهون في الجسم، وجد الباحثون أيضًا أن لديها انخفاضًا في نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهو نوع من الخلايا الدهنية في مجرى الدم والتي يتم تخزينها في الأنسجة الدهنية.
وعادة ما تكون المستويات المرتفعة لكليهما مؤشرات على اتباع نظام غذائي غير صحي يتكون من الدهون المشبعة والمتحولة وكذلك الأطعمة والمشروبات السكرية. ويرتبط كلاهما بالسمنة.  

الفئران البدينة

 
كما اختبر الباحثون الدواء على الفئران التي كانت تعاني من السمنة في البداية، وليس فقط التي تم تغذيتها بنظام غذائي غني بالدهون.
وتم تغذية الفئران البدينة البالغة من العمر ثلاثة أشهر بنظام غذائي منتظم وتم إعطاؤها إما الدواء أو الدواء الوهمي لمدة 12 يومًا. 
وأظهرت الفئران انخفاضًا في كمية الدهون في الجسم، والتي تسمى أيضًا الأنسجة الدهنية، حتى عندما كانت تتناول نفس الكمية من الطعام.
ووجدوا أيضًا أن كبد الفئران أصبح وزنه أقل بعد تلقي العلاج. 
ويعد الكبد الثقيل مؤشرًا على أن الدهون الزائدة قد استقرت في خلايا الكبد، مما قد يؤدي إلى أمراض خطيرة محتملة مثل مرض الكبد الدهني غير الكحولي.

خداع العضلات

 
وقال الدكتور بوريس: "هذا المركب يخبر العضلات الهيكلية بشكل أساسي بإجراء نفس التغييرات التي تراها أثناء التدريب على التحمل. إنها تستخدم المزيد من الطاقة لمجرد العيش".
ويعمل الدواء عن طريق تنشيط المستقبلات المرتبطة بالإستروجين على تسلسل الحمض النووي حيث تلعب دورًا حاسمًا في تنظيم استخدام الطاقة.
وكان نفس الفريق من الباحثين من جامعة فلوريدا وجامعة واشنطن في سانت لويس وجامعة سانت لويس أظهروا سابقًا في تجربة على الفئران أن الدواء زاد من القدرة على التحمل لدى الفئران، التي كانت قادرة على الجري لمدة أطول بنسبة 70 في المائة و45 في المائة أكثر مقارنة لأولئك الذين تلقوا العلاج الوهمي.
وعندما يلزم تشغيل جينات معينة، مثل تلك المرتبطة بوظيفة تحطيم الأحماض الدهنية للحصول على الطاقة، ترتبط ERRs بالحمض النووي. وبمجرد التعبير عن هذه الجينات، فإنها تزيد من قدرة الجسم على حرق الدهون.







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