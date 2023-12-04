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طبيب يكشف سر عدم استحمامه لمدة 5 سنوات

الاستحمام - دش - استحمام
الطبيب زعم أن هناك أضرارًا للاستحمام
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قال طبيب، إنه توقف عن استخدام الصابون والشامبو والبلسم لمدة خمس سنوات، مبررًا ذلك بأن الإفراط في الاستحمام قد يكون ضارًا.اضافة اعلان
وأبان الدكتور جيمس هامبلين، بأن هناك فرقًا بين سلوك النظافة، الذي يتعلق أكثر بالتفضيلات الشخصية والجمالية، وسلوكيات النظافة، التي تميل إلى أن تكون مرتبطة بالصحة العامة.
وأضاف في مقابلة مع معهد أسبن نُشرت على موقع "يوتيوب": “إنها في الواقع واضحة جدًا. عندما يتعلق الأمر بطقوسنا اليومية، فإنك تقوم بتنظيف أسنانك وسيمنعك ذلك من الإصابة بالعدوى في تجويف الفم".
وتابع: “وأنت تغسل يديك، هذا سيمنعك من نقل العدوى إلى جهازك التنفسي. وبعيدًا عن ذلك، فإن معظم سلوكيات النظافة... تتوافق معًا وتشير إلى أنك ربما لا تحمل جراثيم على يديك".

قضاء عامين في النظاافة الشخصية

ووفقا لحساباته، إذا كنت تقضي نصف ساعة في الاستحمام وتستخدم منتجات العناية الشخصية يوميًا، فسوف تقضي أكثر من عامين في الأنشطة المتعلقة بها على مدار حياتك. ومما يثير القلق أن هذا قد يكون ضارًا بصحتك.
في كتابه "التنظيف: علم الجلد الجديد"، أوضح الدكتور هامبلين أن البشرة هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض، مما يعني أنها تعرف بالفعل كيف تحمي نفسها. حيث تلعب الكائنات الحية والبكتيريا التي تعيش على بشرتك دورًا مهمًا في صحتك.
ومع ذلك، كلما حاولت القضاء عليها، كلما أصبحت أكثر عرضة للخطر، وفقًا لقوله. وهذا يمكن أن يكون له تأثير على المشاكل الصحية مثل الحساسية للمكسرات، على سبيل المثال.

التهاب الأنف التحسسي والربو والأكزيما

وادعى الطبيب أن حالات مثل التهاب الأنف التحسسي والربو والأكزيما يمكن أن تنشأ عن الاستخدام المفرط للصابون المضاد للبكتيريا، وفقًا لصحيفة "إكسبريس". 
وألقى باللوم أيضًا على منتجات العناية الشخصية الأخرى مثل الشامبو وجل الاستحمام ومزيلات العرق.
بدلاً من إنفاق الكثير من المال على العناية بنفسه، يحافظ الطبيب على نظافته وصحته باستخدام الماء للشطف. كما فعل إبان تلك السنوات الخمس التي لم يستحم خلالها.
مع ذلك، أشار أيضًا إلى أن غسل اليدين بشكل صارم بالصابون المضاد للبكتيريا، خاصة في ضوء فيروس كورونا، يظل أمرًا بالغ الأهمية. 

 

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