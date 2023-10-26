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صحيفة تواصل الالكترونية

طبيب يكشف سبب انتشار متلازمة النص العنقي بين مستخدمي الهاتف

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متلازمة النص العنقي
أ أ
حذر  الدكتور خالد معتز  أخصائي أمراض العظام من استخدام الهاتف الجوال لساعات طويلة، مؤكدا أن ذلك قد يتسبب في إصابة الفقرات العنقية بشد عضلي الذي يعرف بمتلازمة عنق الهاتف الجوال أو smart phone syndrom.اضافة اعلان

وضعية الرأس


وقال إن وضعية الرأس بشكل خطأ لعدة ساعات يسبب الشد العضلي الذي يفتك بالعمود الفقري كاملا، موصيا بتجنب حمل الجهاز لمدة طويلة، وفي حالة حمله لا بد أن يكون في مستوى الوجه، مع خفض النظر دون إمالة الرأس باتجاه الشاشة كثيرا.

وقال إن العلاج يتطلب الالتزام بتمارين تقوية جذع الجسد كالمشي والجري والسباحة.

وأوضح أن هناك ما يسمى متلازمة النص العنقي أو Text Neck Syndrome وهي آلام العضلات في منطقة الرقبة والكتف التي تتطور إلى تآكل المفصل أو الغضروف ما بين فقرات الرقبة جراء استعمال الجهاز أثناء اللعب أو القراءة أو الكتابة، الأمر الذي يؤدي إلى الخضوع للجراحة.

فرط استخدام الجوال


وأشار إلى أن متلازمة فرط استخدام الجوال هي إصابة تنتج عن الإجهاد أو الإفراط فى استخدامه، بسبب النظر المطول للأجهزة الذكية حيث ينحني الرأس إلى أسفل ولا يتحرك.

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