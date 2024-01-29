طبيب يحذر من كتم غازات البطن.. خطر داهم على صحتك

أ أ

هناك أوقات يكون فيها إطلاق غازت البطن أمرًا غير مناسب، لكن الدكتور كاران راج كشف عن السبب الذي يجعلك لا تفعل ذلك أبدًا. اضافة اعلان





أمراض الجهاز الهضمي



خروج الريح عن طريق الفم



العضلة العاصرة



خطر كتم الغازات على القولون



ويبدأ الجهاز الهضمي بالشفتين وينتهي بالمؤخرة، والعملية الأخيرة التي تحدث فيه هي حركة البراز، وهو في الأساس طعام مهضوم ممزوج بالبكتيريا.وغالبًا ما يعيق الميثان هذا الأمر، وعلى الرغم من أنه لا يوقف الحركة، إلا أن جدران الأمعاء تبقى بعيدة بسبب وجود فقاعات من الغاز في الطريق دون أن تتحرك محتويات الطعام المهضوم.لذا فإن كتم الغازات يؤدي إلى إبقائها في الأمعاء. وأوضح الدكتور راج أن العواقب يمكن أن تكون أكثر تعقيدًا، إذ أن عدم التخلص من الغازات يمكن أن يسبب رائحة الفم الكريهة.وقال في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك": "عندما لا تتخلص من بعض هذا الغاز، يمكن امتصاصه من خلال بطانة الأمعاء وشق طريقه إلى مجرى الدم. ومن هناك، يشق طريقه إلى الرئتين، حيث نتنفسه".وأضاف أن خروج الريح عن طريق الفم يؤدي إلى ظهور الرائحة الكريهة، ولا يقتصر الأمر على ذلك، فالأمر يمكن أن يزداد سوءًا.وتابع الطبيب: "لقد قامت العضلة العاصرة لديك (عضلة دائرية تحافظ على الانقباض بشكل طبيعي) بعمل شجاع من خلال إبقاء الأبواب مغلقة، ولكن من خلال عدم إطلاق الغاز، فإنك تغلق الباب".وأكمل: "عندما تغلق الباب، يزداد حجم الغاز، ويرتفع الضغط. في نهاية المطاف، سيتغلب ضغط الغاز المتراكم على مقاومة العضلة العاصرة لديك، وسيخرج الغاز في النهاية على شكل ضرطة لا يمكن السيطرة عليها".لذلك، إذا كنت ترغب في تجنب وقوع موقف محرج، فعليك بإيجاد مكان يمكنك فيه إخراج الغازات، بحسب الطبيب.وهناك مشكلة أخرى يمكن أن تحدث إذا كنت تحبس الريح باستمرار وهي زيادة الضغط في المستقيم والقولون.وقال الدكتور راج: "هذا الضغط المتزايد في المستقيم والقولون يمكن أن يؤدي إلى تشكل أكياس صغيرة أو بالونات، تعرف باسم الرتوج، في بطانة الأمعاء، مما يؤدي إلى التهاب وألم مزمنين".وعلى الرغم من ذلك، إلا أن الحل بسيط للغاية. وهو كما ينصح الطبيب: "ابحث عن مكان لتطلق فيه الريح، وإلا فسوف يأتي ذلك بنتائج عكسية".