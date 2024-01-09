طبيب يُثبت وجود علاقة بين نوع فصيلة الدم والإصابة بالسكتة

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أثبت طبيب الأعصاب الوعائية، ستيفن كيتنر، من جامعة ميريلاند، أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم A، هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين. اضافة اعلان





علاقة فصيلة دم A بالإصابة بالسكتة الدماغية



أصحاب فصيلة الدم A عرضة للإصابة بالسكتة قبل الـ 60



الإصابة بالسكتة لأصحاب فصيلة A بنسبة 16%



سبب الإصابة بالسكتة لفصيلة الدم A غير معروف



وتصف فصائل الدم المجموعة الغنية من المواد الكيميائية المعروضة على سطح خلايا الدم الحمراء، ومن بين أكثر الكائنات شيوعًا تلك المسماة A وB.ويمكن أن تكون هذه الفصائل موجودة معا كـ(AB)، أو غير موجودة على الإطلاق، مثل O، حتى ضمن فصائل الدم الرئيسة هذه، هناك اختلافات طفيفة تنشأ من طفرات في الجينات المسؤولة.أظهرت الأبحاثُ أن الأشخاص الذين لديهم إحدى فصائل الدم "A" هم أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية قبل سنّ الستين، مقارنة بالأشخاص الذين لديهم فصائل دم أخرى.وقام الباحث بتجميع بيانات من "48" دراسة وراثية، شملت آلافًا ممن أصيبوا بالسكتة الدماغية، وممن لم يصابوا، وتتراوح أعمار جميع المشاركين بين "18" و"59" عامًا.وكشفت الدراسة أن الذين لديهم فصيلة الدم A هم أكثر عرضة بنسبة 16 بالمئة للإصابة بالسكتة الدماغية قبل سنّ الستّين، مقارنة بأي شخص مع فصيلة دم أخرى؛ حسب "سكاي نيوز عربية".ولاحظ الباحثون أن الخطر الإضافي للإصابة بالسكتة الدماغية لدى الأشخاص ذوي فصيلة الدم "A" صغير؛ لذلك ليست هناك حاجة لمزيد من اليقظة أو الفحص في هذه المجموعة.وقال ستيفن كيتنر: "ما زلنا لا نعرف لماذا تشكل فصيلة الدم "A" خطرًا أعلى، لكن من المحتمل أن يكون له علاقة بعوامل تخثر الدم، بالإضافة إلى البروتينات التي تلعب دورًا في تطور جلطات الدم".وأضاف: "من الواضح أننا بحاجة إلى مزيد من دراسات المتابعة لتوضيح آليات زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية".