طبيب: هذا الشيء يجب علينا فعله 7 مرات في اليوم

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في حين يوصي البعض بتناول ستة إلى ثمانية أكواب من الماء يوميًا للحفاظ على الصحة، يشير البعض الآخر إلى أن تناول كمية أقل قد يكون كافيًا.





اختبار التردد على المرحاض



عدد مرات دخول المرحاض الطبيعية



عدد أكواب الماء اليومية



ويكشف اختبار بسيط من خلال عدد مرات التردد على المرحاض حول ما إذا كنت تشرب الكمية المناسبة لك، وفقًا للدكتور مايكل موسلي، خبير التغذية.وكتب عبر تطبيق على "إنستجرام": "هناك الكثير من الجدل حول كمية المياه التي يجب أن تشربها، ولكن القاعدة الأساسية البسيطة حقًا هي محاولة شرب كوب كبير من الماء مع كل وجبة".وبهذه الطريقة، لن تنسى القيام بذلك، ويمكنك التأكد مما إذا كنت تشرب ما يكفي من خلال حساب عدد المرات التي تذهب فيها إلى المرحاص في يوم واحد.وأضاف: "يجب أن تذهب لمدة ستة أو سبعة مرات تقريبًا في اليوم. وكذلك خمسة في اليوم. فكر في سبعة مرات في اليوم"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".من جهته، كشف الدكتور ستيوارت جالواي، أستاذ في علم وظائف الأعضاء في جامعة ستيرلنج عن مقدار الرحلات إلى المرحاض التي يمكن أن تشير إلى أن الشخص لا يشرب ما يكفي أو يشرب أكثر من اللازم.وقال جالواي: "إذا كنت تذهب فقط ثلاث أو أربع مرات في اليوم للتبول، فمن المحتمل أنك لا تشرب ما يكفي. وإذا كنت تشرب أكثر من سبع أو ثماني مرات في اليوم، فمن المحتمل أنك تشرب الكثير".لذا، أي شيء أكثر أو أقل من خمس أو سبع مرات يمكن أن يكون علامة منبهة أنك بحاجة إلى إضافة بضعة أكواب أو تقليل الكمية.وتشمل العلامات التحذيرية للجفاف الشعور بالعطش، وبول داكن اللون، والشعور بالتعب، والشعور بالدوار، وجفاف الفم والشفتين.وينصح الدليل الإرشادي لهيئة الخدمات الصحية ببريطانيا بأنه يجب تناول ستة إلى ثمانية أكواب من الماء والسوائل الأخرى كل يوم لتعويض فقدان الماء الطبيعي.ولكن ليس الماء فقط هو الذي يمكنه ترطيبك، بل الحليب قليل الدسم والمشروبات الخالية من السكر، بما فيها الشاي والقهوة ، كلها مهمة أيضًا.ومع ذلك، كشف الدكتور موسلي سابقًا في بودكاست راديو بي بي سي 4 أن "الفكرة القديمة" المتمثلة في أننا يجب أن نشرب ثمانية أكواب من الماء يوميًا "لم تكن مبنية على أي بحث".وقال: “إذا كنت تحب الماء فلا تتردد، لكن لا داعي للجنون. بالنسبة لمعظمنا، كل ما نحتاج إليه هو تناول كوب من الماء مع كل وجبة. بكل بساطة."