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طبيب: تنظيف الأنف قبل النوم لايقل أهمية عن تنظيف الأسنان

تنظيف الأنف
تنظيف الأنف يوفر نومًا هادئًا
أ أ
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يعد تنظيف الأسنان أمرًا ضروريًا للحفاظ على صحة الأسنان وهو ما يوصي به الأطباء قبل ليلة، إلا أن هناك خطوة حيوية أخرى لاينبغي تخطيها في الروتين الليلي، وهي تنظيف الأنف.اضافة اعلان
ووفقًا للدكتور سيباستيان لوماس، طبيب الأسنان المقيم في يوركشاير، فإنه يمكن أن يساعد التأكد من نظافة الجيوب الأنفية، على النوم الجيد ليلاً، وإيقاف الشخير. 

تنظيف الأنف قبل النوم

وقال الطبيب: "أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك. إذا كنت لا تستطيع التنفس من خلال أنفك فستتنفس من الفم وستشخر"، وفق ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وكشف لوماس عن تقنية بسيطة لتنظيف الجيوب الأنفية المسدودة في مقطع فيديو على "تيك توك"، تتضمن: 
-الوقوف بشكل مستقيم.
-أخذ شهيق من الأنف وإخراجه.
- إبقاء الفم مغلقًا.
-الضغط على طرف الأنف.
-هز الرأس من جانب إلى آخر.
- بعدها يمكن تحرير الأنف وأخذ نفس عميق مع الزفير.
وكتب لوماس في وصف الفيديو: "حان الوقت لإضافة تنظيف الأنف إلى روتينك الليلي. أعتقد أن تنظيف أنفك قبل النوم لا يقل أهمية عن تنظيف أسنانك".

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