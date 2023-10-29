طبيب: انسداد الأذنين علامة على الإصابة بسرطان مميت

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سرطان الرأس والعنق هو مجموعة واسعة من الأورام التي تحدث في منطقة الرأس والعنق، ويشمل سرطان الفم والأذنين والحنجرة واللسان والمريء واللوزتين وغيرها. اضافة اعلان

وعلى الرغم من ذلك، فإن الأعراض ليست معروفة مثل الأشكال الأخرى من المرض، إلا أن الدكتور جيري كوبيس، من عيادة علاج السرطان بالبروتون بالمملكة المتحدة كشف عن بعض الأعراض غير المعروفة التي يمكن أن تكون بمثابة إنذار مبكر.

وأضاف: "على الرغم من كونه أسرع أنواع السرطان نموًا في العالم، إلا أنه لا يزال هناك نقص في الوعي حول أورام الرأس والرقبة. وهذا مصدر قلق حقيقي لأنه كلما تمكنا من تشخيص الأشخاص في وقت مبكر، زادت إمكانية الحصول على نتيجة إيجابية.





أعراض رئيسة



انسداد الأذنين بشكل مستمر



ماذا تفعل عند ظهور هذه العلامات؟



وأشار إلى أن "هناك بعض الأعراض الرئيسة التي تحتاج إلى البحث عنها وبعضها بالتأكيد ليس على رادار الكثير من الناس"، وفقًا لصحيفة "إكسبريس".وتشمل:انسداد الأذنين بشكل مستمرتورم في الرقبةتقرحات في الفمألم الأسنانظهور بقع حمراء أو بيضاء في الفمالتهاب اللثةالتهاب الحلق لفترة طويلةتغيرات في الصوت أو بحة في الصوت.وقال الدكتور كوبيس: "إن انسداد الأذنين بشكل مستمر، كما قد يحدث بعد الغوص في حمام السباحة، أو آلام الأذن المزمنة يمكن أن تكون علامة على وجود سرطان في تلك المنطقة وما حولها".وأشار إلى أن "التورم في جزء من الرقبة، أو بعض المقاومة عند لمس تلك المنطقة من الجسم، يمكن أن يكون أيضًا مؤشرًا على وجود خطأ ما".ولفت إلى أن الأشياء الأخرى التي يجب الانتباه إليها تشمل القرحة والألم في الأسنان، والبقع البيضاء أو الحمراء في الفم، والتهاب اللثة.وتابع محذرًا: "إن استمرار التهاب الحلق لأكثر من أسبوعين، أو إذا كان لديك أي تغيرات في الصوت أو بحة في الصوت، يجب أن يدق أجراس الإنذار".ونصح الدكتور كوبيس عند ظهور هذه العلامات غير المبررة، بالتحدث إلى الطبيب.ووفقا له، فإن التشخيص المبكر يعني أن هناك فرصة بنسبة 90 بالمئة للنجاة من سرطان الرأس والرقبة، ولكن إذا لم يتم التعرف عليه حتى وقت لاحق فإنه ينخفض بشكل كبير إلى 40% فرصة للبقاء على قيد الحياة.وتشير هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا إلى أن هناك أكثر من 30 سرطانًا محتملاً في الرأس والرقبة يمكن أن يتطور.