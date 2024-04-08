طبيب: الشخص العصبي أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

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حذر الدكتور يفجيني تشيريموشكين أخصائي الأورام، من أن العصبيين هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان من غيرهم.

وقال لموقع (news.ru)، إن الإجهاد يكمن أن يؤدي إلى تكوين أورام خبيثة. بسبب ضعف منظومة المناعة.

وأضاف: "لذلك إذا كان الشخص في حالة توتر نفسي، مع مرور الوقت تصبح نظم محددة في الجسم مثقلة، أي يحصل فيها خلل في التوازن".





مخاطر الإجهاد المزمن



علامات الإصابة بالسرطان



ويعني هذا أن الإجهاد المزمن أو الإجهاد الذي يستمر فترة طويلة يؤدي إلى إضعاف منظومة المناعة، التي تعتبر النظام الدفاعي الأساسي الذي يمنع ظهور خلايا قادرة على التحول إلى أورام.لذلك يعتبر الإجهاد من العوامل غير المباشرة لتطور السرطان. واستنادًا إلى ذلك فإن الأشخاص العصبيين هم أكثر عرضة للإصابة بالسرطان، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".وكشف الطبيب عن أن فقدان الوزن غير المبرر والتعب والضعف حتى عند ممارسة أدنى نشاط بدني، قد تكون من علامات الإصابة بالسرطان، لأن الأورام تتطور في المراحل المبكرة عادة دون أعراض، لذلك شدد على أهمية الوقاية.وأوصى بإيلاء اهتمام خاص للأعضاء وفقًا للإحصاءات الأكثر عرضة للإصابة بالأورام، مثل الجلد والرئتين والأمعاء، لأنها أول من يواجه العوامل البيئية السلبية.