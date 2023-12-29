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طبيب أمراض جلدية: 3 أشياء لا تستخدمها أثناء الاستحمام

الاستحمام - دش - استحمام
تحذيرات من استخدام بعض الأدوات أثناء الاستحمام
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حذر طبيب أمراض جلدية من أن بعض أدوات الاستحمام الشائعة يمكن أن تكون بمثابة "مغناطيس للبكتيريا والفطريات".

أشياء لا تستخدمها أثناء الاستحماماضافة اعلان

وكشف الدكتور سكوت ووكر عن ثلاثة أشياء لايجب عليك استخدامها، مسلطًا الضوء في مقطع فيديو عبر تطبيق "تيك توك"، على المنظفات والشامبو المفضل لديه. 
وقال، إنه يحرص على استخدام غسول الجسم بانتظام، موصيًا باستخدام زيت الاستحمام "أتوديرم" من "بيوديرما" لهذا الغرض، مضيفًا: "يستمر هذا لمدة شهرين على الأقل وأنا أحب مدى ترطيبه".
وأضاف: "بالنسبة لشعري، أستخدم في معظم الأيام شامبو وبلسم "تريسمي"، ثم بين الحين والآخر سأستخدم أولابيكس هنا".

شامبو الأطفال

وكشف عن شيء قد يبدو غير عادي أن يستخدمه شخص بالغ. وقال سكوت: "لدي دائمًا شامبو للأطفال في الحمام. لماذا؟ لأنني أستخدمه لشطف جفني لأني معرض لشعيرة الجفن".
وتابع: "بالنسبة لمنظفات الوجه، عادةً ما أستخدم منظف البشرة اللطيف من سيتافيل. لقد استخدمت هذا منذ الكلية، إنه مجرد منظف لطيف وشامل رائع".
وأوضح طبيب الأمراض الجلدية: "ثم لدي جهاز تدليك فروة الرأس هذا، والذي لا أستخدمه طوال الوقت ولكن في بعض الأحيان فقط، إذا كان لدي وقت إضافي وأريد القليل من تدليك فروة الرأس".

استخدام الليفة أو المناشف أو مقشرات الجسم

لكنه نصح بعدم استخدام الليفة أو المناشف أو مقشرات الجسم، لأن "هذه مجرد مغناطيسات للبكتيريا والفطريات"، وفق ما أوردت صحيفة "إكسبريس".
وأضاف: "أنت أيضًا لا ترى أي مقشر في حمامي، أيًا من مقشر السكر أو مقشر القهوة أو مقشر الفرشاة الجسدي"، موضحًا أن "أفضل التقشير الكيميائي بأشياء مثل مستحضرات حمض اللاكتيك، وأشياء أخرى من هذا القبيل".
ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى استخدام ليفة أو قطعة قماش لإزالة الأوساخ العنيدة، فيجب استبدالها أو تنظيفها بشكل متكرر.
وقال: "الليف أو المناشف لا بأس بها ولكن تأكد فقط من استبدالها/ تنظيفها بشكل متكرر".

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