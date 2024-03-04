طبيب: أشياء لا تفعلها أبدًا داخل "أخطر " مكان بالمنزل

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نتردد على الحمام لأسباب مختلفة، أكثر من مرة خلال اليوم، لكننا عادة ما نقدم على عادات محفوفة بالمخاطر أثناء ذلك.

ومع ذلك، هناك طريقة صحيحة وطريقة خاطئة للبقاء على اطلاع على روتين النظافة الخاص بك.

وكشف الطبيب ميخائيل فارشافسكي - المعروف باسم دكتور مايك - عبر موقع "يوتيوب" عما يجب فعله وما لا يجب فعله فيما يتعلق بعادات الحمام، والذي وصفه بأنه "أخطر غرفة في المنزل".





الاستحمام



الحلاقة



تجفيف الشعر



الأظافر



صحة الأسنان



شمع الأذن



وفقًا له، فإنه لا يحتاج الجميع إلى الاستحمام كل يوم، ويجب تجنب استخدام الماء الساخن للغاية، لأنه "ليس جيدًا لبشرتك. يعرضك لجميع أنواع الطفح الجلدي والتهيج. يجفف بشرتك".وأضاف: "لذلك، عندما نتحدث عن الاستحمام، فإننا نتحدث بسرعة، أقل من خمس دقائق، وليس الجو حارًا بشكل لا يصدق، وليس بالضرورة كل يوم".ولمنع الانزلاق في الحمام، شدد الطبيب على أنه "من المهم جدًا أن يكون هناك شيء يمكنك الإمساك به أثناء الاستحمام وأن تكون لديك قبضة جيدة على الأرض. قد يعني ذلك وضع سجادة دش أو مجرد تثبيت شريط لاصق بحيث يكون لديك قوة جر جيدة".كما حذر من أن البكتيريا تعيش على الصابون، ونصح بتشغيل الماء فوقه لغسله قبل الاستخدام، بحسب ما ذكرت صحيفة "إكسبريس".وفقا للدكتور مايك فإن "معظم الناس" يحلقون بشكل غير صحيح"، مما يؤدي إلى حدوث شقوق في جلدك، وتهيج، وحب الشباب، والتهاب الجريبات، وهي بصيلات الشعر المصابة.وأشار إلى أن تعلم تقنية الحلاقة باتباع خطوات بسيطة سوف يقلل من المشاكل الناجمة من تهيج في البشرة وغيره.أما بالنسبة لشعر الأنف والعانة فقد نصح بالقص بدلاً من الحلاقة أو النتف أو إزالته بالشمع.قد يؤدي عدم تجفيف الشعر بشكل غير صحيح إلى إتلافه.وقال الطبيب: "بالنسبة لي، الشيء الذي أفعله قبل تصفيف شعري هو وضع كريم مرطب خفيف ورذاذ كثيف"ؤ.وحذر من أن الشعر الرطب أكثر عرضة للتلف، كما أن إبقاء فروة الرأس رطبة لفترة طويلة يمكن أن يزيد من نمو الفطريات أو البكتيريا.وأضاف الدكتور مايك: "أوصي بالتجفيف بالمنشفة أولاً ثم استخدام درجة حرارة معتدلة في مجفف الشعر لتجفيفه، ولكن تأكد من أنك تفعل ذلك بالطريقة الصحيحة، على بعد ست بوصات على الأقل من شعرك. وليس الحرارة المباشرة".قال الدكتور مايك: "الأظافر هي نافذة صحتك. جزء من روتين العناية بي هو التأكد من قص أظافري"، لذا أوضح أنه "من المثالي القيام بذلك بعد الاستحمام، لأن أظافرك تصبح أكثر نعومة ومن السهل قصها".يجب تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين يوميًا لإزالة البلاك.وقال الدكتور مايك: "إن تراكم البلاك يؤدي إلى التهاب اللثة وأمراض اللثة وتسوس الأسنان ومشاكل صحة الفم التي لا تريدها ببساطة".كما أوصى باستخدام الخيط كل يوم. ومع ذلك، فقد حذر: "عادةً ما أطلب من معظم الناس تجنب غسول الفم، لأنه عادةً ما يستخدم غسولًا يحتوي على الكثير من الكحول والذي يهدف إلى قتل جميع البكتيريا الموجودة في الفم".وتابع: "لكن تذكر أن جزءًا من الميكروبيوم الخاص بك هو بروبيوتيك، مما يعني أنها بكتيريا جيدة ولا تريد قتلها. إذا قمت بتنظيف أسنانك بالفرشاة واستخدمت خيط الأسنان، فيجب أن يكون لديك فم صحي ذو رائحة كريهة".وأوضح أنه "إذا لم تفعل ذلك، فيجب عليك التحدث مع طبيبك حول الأسباب الأخرى التي يمكن أن تسبب رائحة الفم الكريهة مثل الارتجاع الحمضي".كما نصح الطبيب بعدم استخدام أعواد القطن داخل الأذن.قال: "المكان الذي سأخبرك فيه بعدم وضع هذه الأشياء هو داخل أذنك. إذا كنت تريد استخدام أعواد القطن لتنظيف الأذن، فقم بتنظيف الجزء الخارجي من الأذن فقط".وحذر من أنه "من خلال خدش داخل الأذن، فإنك تجعلها أكثر عرضة للعدوى البكتيرية والالتهابات الفطرية، وإذا ذهبت بعيدًا بما فيه الكفاية باستخدام عود القطن، فقد تؤدي في الواقع إلى إتلاف طبلة الأذن أو الغشاء الطبلي".