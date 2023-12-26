الثلاثاء، 13 جمادى الثانية 1445 ، 26 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

طبيبة تحذر من خطرها.. 600 ألف حالة وفاة بالإنفلونزا سنويًا

الأطفال نزلات البرد
الإنفلونزا يمكن أن تتطور بصورة خطيرة
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

حذرت طبيبة روسية من أن الإنفلونزا تسبب مضاعفات لدى 10-12 بالمئة من المصابين، وتقضي على حياة 600 ألف شخص سنويًا.

مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا اضافة اعلان

وقالت الدكتورة ناتاليا لوجاتشوفا، إنه يمكن أن تسبب الإصابة بأي نوع من أنواع الإنفلونزا مضاعفات لدى الصغار والكبار على حد سواء. والأكثر من هذا يمكن أن تسبب الوفاة. 
وأشارت إلى أنه عند الإصابة بالإنفلونزا يمكن حدوث ضيق في التنفس وازرقاق الجلد وأعراض الالتهاب الرئوي الناجم عنها، الذي هو سبب 90 بالمئة من المضاعفات. 
كما يصاحب الإنفلونزا تسمم شديد، وغالبًا ما يعاني المريض من اضطراب الوعي والخمول أو على العكس، من الإثارة والهلوسة، وفق قولها.

علامات الإصابة بالإنفلونزا

وتابعت محذرة: "يمكن على خلفية أشكال الإنفلونزا الشديدة أو الخاطفة، أن تتطور حالة حادة تهدد الحياة - صدمة سامة معدية". 
وأردفت: "يشير انخفاض مستوى ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب الواضح، وانخفاض حاد في درجة الحرارة وفقدان الوعي إلى مثل هذه المضاعفات".
وكشفت الطبيبة عن وجود مضاعفات خارج الرئة، مثل تلف الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، لكنها وصفتها بالنادرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" .

ظهور أولى علامات الإصابة بالإنفلونزا

ونصحت بضرورة استدعاء الطبيب عند ظهور أولى علامات الإصابة وخاصة إذا كان المصاب يعاني من أمراض مزمنة. أما إذا كان المصاب يعاني من ضيق التنفس وارتفاع درجة الحرارة وانخفاض مستوى ضغط الدم فيجب استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى.

العدوى المختلطة

وأوضحت "ويظهر الخطر الأكبر في حالة العدوى المختلطة، أي عندما يصاب الشخص بعدوى عدة فيروسات في وقت واحد، مثلا الإنفلونزا A والفيروس التالي لالتهاب الرئة البشري ( metapneumovirus) أو الإنفلونزا A وSARS-CoV-2. ويمكن أن تتطور الصدمة السامة المعدية لدى أي شخص مريض على الإطلاق".

اقرأ أيضا

من الذبابة إلى مزيل العرق.. أغرب الأشياء التي عُثر عليها داخل جسم الإنسان

أشهر لغز طبي في العالم.. رجل ينجو من الموت بعد اختراق قضيب حديدي لرأسه

"صحة المدينة": بنك الدم يقدم خدماته للمنومين بلا شروط

منها تقليل الأطعمة المعلبة.. 7 عادات غذائية تمنحك صحة أفضل ووزنًا أقل

يجهلها كثيرون.. ماذا تعرف عن فوائد الشتاء الصحية؟

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

اقرأ أيضا

الشبو - شبو - مخدرات
10:14 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

يدمر الأعصاب ويقتل ببطء.. معلومات مهمة عن "الشبو" أخطر أنواع المخدرات

2023-12-25_21-15-36
10:13 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

5 أدوية لا تتناولها مع الشاي أو القهوة

التهاب المفاصل
3:44 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

أقسى 20 ألمًا يمكن أن يعانيه الإنسان!

الاستحمام
2:07 م الإثنين، 25 ديسمبر 2023

كيف تنقص وزنك أثناء الاستحمام؟. عليك بهذا الأمر

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

WhatsApp Image 2023-12-26 at 4.24.06 PM
5:27 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

انفجارات تدوي في سماء مدينة عربية وأجسام غريبة تسقط على شواطئها

حساب المواطن - التسجيل
5:00 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. كيفية تغيير رقم الجوال في حساب المواطن

شركات الكهرباء
4:34 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

طريقة ورابط تعديل البيانات الشخصية لدى شركة الكهرباء

اختبار الرخصة المهنية
4:03 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. "تقويم التعليم": فرصتان لخوض اختبار الرخصة المهنية التعليمية في العام الجديد

وزارة الداخلية
2:50 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. تجرد من إنسانيته.. تنفيذ حُكم الشرع بجان ارتكب جريمة مروعة في مكة

الضمان الاجتماعي المطور
2:07 م الثلاثاء، 26 ديسمبر 2023

عاجل.. خطوات الاطلاع على نتيجة أهلية الضمان الاجتماعي