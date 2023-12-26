طبيبة تحذر من خطرها.. 600 ألف حالة وفاة بالإنفلونزا سنويًا

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حذرت طبيبة روسية من أن الإنفلونزا تسبب مضاعفات لدى 10-12 بالمئة من المصابين، وتقضي على حياة 600 ألف شخص سنويًا.
مضاعفات الإصابة بالإنفلونزا وقالت الدكتورة ناتاليا لوجاتشوفا، إنه يمكن أن تسبب الإصابة بأي نوع من أنواع الإنفلونزا مضاعفات لدى الصغار والكبار على حد سواء. والأكثر من هذا يمكن أن تسبب الوفاة.
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وأشارت إلى أنه عند الإصابة بالإنفلونزا يمكن حدوث ضيق في التنفس وازرقاق الجلد وأعراض الالتهاب الرئوي الناجم عنها، الذي هو سبب 90 بالمئة من المضاعفات.
كما يصاحب الإنفلونزا تسمم شديد، وغالبًا ما يعاني المريض من اضطراب الوعي والخمول أو على العكس، من الإثارة والهلوسة، وفق قولها.
علامات الإصابة بالإنفلونزاوتابعت محذرة: "يمكن على خلفية أشكال الإنفلونزا الشديدة أو الخاطفة، أن تتطور حالة حادة تهدد الحياة - صدمة سامة معدية".
وأردفت: "يشير انخفاض مستوى ضغط الدم وعدم انتظام دقات القلب الواضح، وانخفاض حاد في درجة الحرارة وفقدان الوعي إلى مثل هذه المضاعفات".
وكشفت الطبيبة عن وجود مضاعفات خارج الرئة، مثل تلف الجهاز العصبي والقلب والأوعية الدموية، لكنها وصفتها بالنادرة، بحسب موقع "روسيا اليوم" .