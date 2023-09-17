طبيبة تحذر من المقالي المخدوشة في الطهي لسبب خطير

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نشرت الدكتورة بونام ديساي، على TikTok، مقطع فيديو تشرح فيه سبب إسراعها في التخلص من المقالي المخدوشة غير اللاصقة أو الخزفية. اضافة اعلان

وقالت الطبيبة إنها لا تستخدم المقالي غير اللاصقة التي بها شقوق "لأنها يمكن أن تتسرب الملايين من المواد البلاستيكية الدقيقة إلى طعامنا"، في مقطع حصد منذ ذلك الحين أكثر من نصف مليون مشاهدة.





جزئيات بلاستيكية صغيرة





اختلالات في الغدد الصماء





الجسيمات المقاومة للحرارة





المواد الكيميائية الأبدية





المقالي الخزفية النقية



والمواد البلاستيكية الدقيقة هي جزيئات بلاستيكية صغيرة، يبلغ حجمها أقل من خمسة ملليمترات وغالباً ما تكون غير مرئية للعين المجردة.يمكن أن تنتج عن تحلل المواد البلاستيكية الأكبر حجمًا، ولكنها موجودة أيضًا في الملابس والسلع المنزلية.ووفقا للدكتور ديساي، فهي "تسبب اختلالات في الغدد الصماء" و"يمكن أن تسبب خللاً في الهرمونات، ومشاكل في الخصوبة ، بل وتزيد من خطر الإصابة بالسرطان".ونظام الغدد الصماء لديك هو عبارة عن شبكة من الغدد والأعضاء الموجودة في جميع أنحاء الجسم، وهو مسؤول عن تنظيم مجموعة من وظائف الجسم من خلال إطلاق الهرمونات.تسمى الجسيمات المقاومة للحرارة المستخدمة لإنشاء طبقة غير لاصقة بالمواد البيرية ومتعددة الفلور (PFAS) – والمعروفة أيضًا باسم المواد الكيميائية إلى الأبد.بمجرد تناولها، يمكن أن تبقى في جسمك لفترات طويلة من الزمن، وفي بعض الأحيان يتم التخلص منها ببطء عن طريق البول.وربط باحثون في جامعة جنوب كاليفورنيا في السابق بين "المواد الكيميائية الأبدية" الكامنة في القدور والمقالي والملاعق وغيرها من الأدوات المنزلية وبين سرطان الكبد الشائع.وأضافت الدكتورة ديساي أنها تتجنب أيضًا استخدام "الأواني الخزفية التي تتعرض للخدش لأنها تحتوي على طبقة من الألومنيوم يمكن أن تعلق في طعامنا" عندما تتعرض للرقائق والخدوش.وتعتبر المقالي الخزفية النقية عادةً بديلاً أكثر أمانًا للمقالي غير اللاصقة لأنها لا تحتوي على PFAS أو أي معادن.من ناحية أخرى، فإن المقالي المطلية بالسيراميك عادة ما تكون مصنوعة من الألومنيوم مع طلاء غير لاصق من السيراميك.