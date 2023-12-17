طائرة الإخلاء الطبي تتجه إلى إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية" (فيديو)

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اتجهت طائرة الإخلاء الطبي الجوي، بوزارة الدفاع، إلى إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية".

ويعتزم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، علاج التوأم الملتصق، في إطار الدور الإنساني الذي يضطلع به في تسخير جهوده لإدارة وتنسيق العمل الإغاثي ومعالجة والتكفل بنفقات عمليات فصل التوائم وإجرائها بالمجان.

وتصدرت المملكة دول العالم في عدد عمليات فصل التوائم السيامية التي أجراها البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية، محرزة السبق بمجال فصل التوائم السيامية.





ريادة عالمية للمملكة في عمليات فصل التوائم الملتصقة



pic.twitter.com/5TBxI3GaiX فيديو | طائرة الإخلاء الطبي الجوي بوزارة الدفاع تتجه إلى إريتريا لنقل التوأم السيامي "أسماء وسمية" مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية #الإخبارية December 17, 2023



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إذ استطاعت تحقيق الريادة العالمية والإشادة الدولية من قبل الدول والمنظمات ذات العلاقة، فضلًا عن أهالي التوائم السيامية.وعلى امتداد 32 عامًا، نجح البرنامج السعودي لفصل التوائم السيامية في إجراء أكثر من 50 عملية فصل للتوائم السيامية، حيث أشرف البرنامج على 130 حالة من 23 دولة منذ عام 1990م.

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