صعود السلالم ومسح الأرضيات يحميك من الأزمات القلبية والسكتات الدماغية

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أظهرت دراسة، أن صعود السلالم ومسح الأرضيات بسرعة يقلل خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية.

ووفقًا للدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "لانسيت" للصحة العامة، فإن النوبات القصيرة من النشاط "العرضي" - الذي نقوم به كجزء من الحياة اليومية، يمكن أن تساعد في الحفاظ على الصحة مع التقدم في السن. اضافة اعلان





ماذا أظهرت النتائج؟



ترجمة النشاط العرضي إلى فوائد صحية



وتفصيلاً، تتبع فريق بقيادة جامعة سيدني أكثر من 25 شخصًا بالمملكة المتحدة لم يشاركوا في أي رياضة أو تمرين، بعد أن ارتدوا سوارًا يقيس أنماط نشاطهم البدني.ووجد الباحثون، أن غالبية النشاط العرضي لأقل من 10 دقائق،– بكثافة معتدلة إلى قوية – ارتبط بالانخفاض الحاد في الأزمات القلبية والسكتات الدماغية، والوفاة لأي سبب على مدار ثماني سنوات.وارتبط النشاط المستمر لمدة تتراوح بين دقيقة إلى ثلاث دقائق على الأقل بفائدة أكبر بكثير – انخفاض خطر الإصابة بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية بنسبة 29% وانخفاض خطر الوفاة بنسبة 44% – مقارنة بنوبات قصيرة جدًا تدوم أقل من دقيقة.وأظهرت النتائج، أنه كلما كان النشاط أكثر قوة في كل نوبة، كلما كان ذلك أفضل. وقال فريق الباحثين إن أولئك الذين قاموا بالنفخ لمدة 10 ثوانٍ على الأقل في الدقيقة سجلوا فائدة أكبر.وقال البروفيسور إيمانويل ستاماتاكيس، كبير مؤلفي الدراسة: "من صعود الدرج إلى مسح الأرضيات بسرعة، أدركنا في السنوات الأخيرة أن التمارين الرياضية ليست فقط مفيدة لصحتنا- ولكننا نعلم القليل جدًا عن كيفية ترجمة هذه النوبات القصيرة من النشاط العرضي إلى فوائد صحية".وقال الفريق، إن فكرة تراكم نوبات قصيرة من النشاط طوال الحياة اليومية تجعل النشاط البدني في متناول الأشخاص غير الراغبين أو غير القادرين على المشاركة في التمارين الرياضية.وأضاف المؤلف الرئيسي الدكتور ماثيو أحمدي: "تشير هذه الدراسة إلى أنه من المحتمل أن يقلل الأشخاص من خطر الإصابة بأحداث قلبية كبيرة من خلال الانخراط في أنشطة الحياة اليومية ذات كثافة معتدلة على الأقل حيث يتحركون بشكل مثالي بشكل مستمر لمدة لا تقل عن دقيقة إلى ثلاث دقائق في المرة الواحدة".وتابع: "في الواقع، يبدو أن هذا يمكن أن يكون له فوائد صحية مماثلة للنوبات الأطول التي تستمر من خمس إلى 10 دقائق".وأشار إلى أن "الرسالة الرئيسة هنا هي أن أي نوع من النشاط مفيد لصحتك، ولكن كلما بذلت المزيد من الجهد في تلك المهام اليومية وكلما واصلت هذه الطاقة لفترة أطول، كلما زادت الفوائد التي من المرجح أن تجنيها".