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صرف 170 ألف وصفة دواء لمستفيدي مجمع إرادة بالرياض

الادوية
أدوية
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قام مجمع إرادة والصحة النفسية بالرياض خلال 2023م، بالتعاون مع البريد السعودي، بإيصال (15.083) وصفة دواء للمرضى المستفيدين من خدماته في منازلهم.اضافة اعلان
وتضمنت أدوية لعلاج الأمراض والاضطرابات النفسية وعلاج أمراض الإدمان، بحسب إحصائية صادرة من المجمع.

الوصفات التي تم إيصالها للمرضى

وتمثل الوصفات التي تم إيصالها للمرضى في منازلهم 9% من إجمالي الوصفات التي تم صرفها والبالغ عددها (169.401) وصفة.
وتم صرفها عن طريق صيدلية العيادات الخارجية للحالات التي لديها مواعيد مجدولة، وصيدلية الإسعاف والطوارئ للحالات الطارئة، وعبر الصيدلية الداخلية للمرضى المنومين.
 وتأتي هذه الخدمة ضمن جهود المجمع وسعيه لتقديم خدمات نوعية لمستفيديه، والتسهيل عليهم ومراعاةً لظروفهم الصحية والاقتصادية والاجتماعية، ودعم استمرار تعافيهم واستقرار حالتهم الصحية والنفسية.

برامج مجمع إرادة بالرياض

 يذكر أن قسم الرعاية الصيدلية في مجمع إرادة بالرياض يضم عددًا من البرامج التي تسهم في سلامة الوصفة المعطاة للمريض، والتي تراعي طبيعة المرضى المستفيدين من المجمع، وطبيعة مرضهم،
ومن هذه البرامج:
عيادة الاستشارات الدوائية لتعزيز الثقافة الدوائية للمريض وأسرته وتجنب الاستعمال الخاطئ للدواء والتعريف بوسائل وطرق حفظ الأدوية والظروف الملائمة لحفظه.
مركز معلومات الأدوية الذي يقوم بتوفير المعلومات الدوائية المبنية على البراهين العلمية إلى مقدمي الرعاية الصحية لتساعدهم في اتخاذ القرارات اللازمة والمناسبة.
عيادة الكلوزابين التي تعمل على تقديم النصح الدوائي والمتابعة لمرضى الكلوزابين لتقليل الأخطاء الدوائية الناتجة عن تناول هذا الدواء، ومنعها قبل حدوثها.
برنامج الالتقاطة الجيدة الذي يرصد الأخطاء الطبية المحتملة والتبليغ عنها قبل حدوثها.
برنامج التيقظ الدوائي، الذي يتيح للممارسين الصحيين والمؤسسات الصحية والأفراد الإبلاغ عن الأعراض الجانبية والأخطاء الدوائية وأي خلل في جودة المستحضرات الصيدلانية.

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