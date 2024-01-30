صدمة.. الزبادي قبل النوم يؤدي إلى الإصابة بهذا المرض الخطير

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كشفت الدكتورة زهرة بافلوفا، اختصاصية الغدد الصماء، عن مفاجأة حول تناول منتجات الألبان المخمرة في الليل، "الزبادي" ولكن اتضح حاليًا أن هذا خطأ. اضافة اعلان





هل الزبادي وجبة خفيفة قبل النوم؟



خطورة زيادة نسبة السكر في الدم بسبب الزبادي



انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم ليلاً



وقالت: بالطبع كان الأطباء يعتقدون أن منتجات الألبان المخمرة هي وجبة خفيفة ومفيدة في الليل؛ لأنها تؤثر إيجابيًا في الأمعاء وليست غنية بالسعرات الحرارية.وأضافت بافلوفا في مقابلة مع راديو "سبوتنيك": توجد توصية قديمة مفادها أنه يجب على الشخص في الليل تناول منتجات الألبان المخمرة، مثل اللبن الرائب أو الزبادي وغيرها.وقد اتبع الناس هذه التوصية على مدى عقود من الزمن، ولكن اتضح مؤخرًا أن فوائد هذه المنتجات قبل النوم مجرد أسطورة، وفقًا لـ "العربية".وتابعت، لقد اضطر الأطباء إلى تغيير وجهة نظرهم بشأن خصائص منتجات الألبان المخمرة بعد إدخال مفاهيم مثل مؤشر نسبة السكر في الدم والأنسولين في الاستخدام العلمي.وتقول: اتضح أن منتجات الألبان المخمرة تحتوي بالفعل على مؤشر أنسولين مرتفع، وأقصى نشاط لهرمون الأنسولين لدى الإنسان يكون في المساء.وتبين أن الشخص الذي يتناول هذه المنتجات ويذهب إلى الفراش سعيدًا، ينخفض مستوى الجلوكوز في دمه، لذلك يبدأ الكبد في تركيبه بسرعة.وتحذر الطبيبة، من أن تناول منتجات الألبان المخمرة بصورة منتظمة ليلا يمكن أن يصبح أحد عوامل الإصابة بداء السكري. كما أن هذا يسهم في تراكم الأنسجة الدهنية، ونحن الآن في "عصر وباء السمنة".