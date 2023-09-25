صدر الدجاح أم الفخذ.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ الإجابة بالتفصيل

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يتميز كل من فخذ وصدر الدجاج بنكهات وقوام وخصائص غذائية فريدة، مما يترك العديد من المستهلكين في حيرة من أمرهم بشأن الخيار الأكثر صحة. اضافة اعلان

يقول الدكتور فيبول شارما أخصائي التغذية الهندي، إن قطعة الفخذ لذيذة ودهنية؛ فهي ليست فقط لذيذة ولكنها تحتوي أيضاً على نسبة دهون أعلى قليلاً مقارنة بقطعة الصدر.

وفي ما يلي بعض الخصائص الصحية لفخذ الدجاج والصدر، وفق تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص:





النكهة: فخذ الدجاج:





اللحم الداكن:





المحتوى الغذائي:





صدر الدجاج: خالٍ من الدهون





بروتين عالٍ:





انخفاض السعرات الحرارية:





ما هو الأكثر صحة؟





المساعدة في إدارة الوزن:





بناء العضلات:





النكهة والتنوع:





نظام غذائي متوازن:



غالباً ما يعتبر الكثيرون لحم فخذ الدجاج ألذّ لأنه يحتوي على المزيد من الدهون والأنسجة الضامة؛ إذ تساهم هذه الدهون في عصارتها ونضارتها.تحتوي قطعة الفخذ على لحم داكن غني بالميوغلوبين، وهو البروتين الذي يخزن الأكسجين في العضلات، وهذا يمنحها لوناً أغمق وطعماً مختلفاً قليلاً مقارنة باللحوم البيضاء.يعتبر لحم الفخذ مصدراً جيداً للعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك وفيتامينات (ب)، ومع ذلك، فهو أيضاً يحتوي على سعرات حرارية أعلى بسبب محتواه من الدهون.وتحتوي قطعة فخذ دجاج واحدة (44 غراماً) منزوعة الجلد أو العظام على 12.4 غرام من البروتين، وهذا يعادل 28.3 غرام من البروتين لكل 100 غرام.صدر الدجاج معروف بلحمه الأبيض الخالي من الدهون، فهو يحتوي على نسبة أقل من الدهون مقارنة بقطعة الفخذ ويقدم العديد من الفوائد الصحية، ما يجعله خياراً صحياً للقلب.يعتبر صدر الدجاج مصدراً ممتازاً للبروتين الخالي من الدهون، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية وأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في أوزانهم. فهو غني بشكل خاص بالبروتين.نظراً لانخفاض محتواه من الدهون، يحتوي صدر الدجاج بشكل عام على سعرات حرارية أقل لكل وجبة مقارنة بقطعة الفخذ.وبحسب خبراء التغذية، فإن صدر الدجاج المطبوخ منزوع الجلد (172 غراماً) يحتوي على 54 غراماً من البروتين. وهذا يعادل 31 غراماً من البروتين لكل 100 غرام.تعتمد مسألة ما إذا كانت قطعة الفخذ أم قطعة الصدر أكثر صحة على تفضيلات الأشخاص الغذائية وأهدافهم الصحية على بعض الاعتبارات:إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فإن صدور الدجاج هي الخيار الأفضل بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون.بالنسبة لأولئك الذين يركزون على بناء العضلات وتناول البروتين، يعد صدر الدجاج خياراً ممتازاً بسبب محتواه العالي من البروتين.إذا أعطيت الأولوية للنكهة واستمتعت بطعم أكثر ثراءً وأكثر متعة، فقد تفضل قطعة الفخذ.للحصول على نظام غذائي متوازن، فكر في دمج لحم الفخذ والصدر في وجباتك للاستمتاع بفوائد التنوع.لا توجد إجابة قاطعة حول أيهما أكثر صحة في مناقشة قطعة الفخذ مقابل قطعة الصدر، إذ يتمتع كلاهما بخصائص مميزة ويمكن إدراجهما في نظام غذائي متوازن.