الإثنين، 10 ربيع الأول 1445 ، 25 سبتمبر 2023

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صدر الدجاح أم الفخذ.. أيهما أكثر فائدة للصحة؟ الإجابة بالتفصيل

صدر وفخذ الدجاج
فخذ وصدر الدجاح .. أيهما أكثر صحة؟
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يتميز كل من فخذ وصدر الدجاج  بنكهات وقوام وخصائص غذائية فريدة، مما يترك العديد من المستهلكين في حيرة من أمرهم بشأن الخيار الأكثر صحة.اضافة اعلان
يقول الدكتور فيبول شارما أخصائي التغذية  الهندي، إن قطعة الفخذ لذيذة ودهنية؛ فهي ليست فقط لذيذة ولكنها تحتوي أيضاً على نسبة دهون أعلى قليلاً مقارنة بقطعة الصدر.
وفي ما يلي بعض الخصائص الصحية لفخذ الدجاج والصدر، وفق تقرير نشره موقع «onlymyhealth» الطبي المتخصص:


النكهة: فخذ الدجاج:

غالباً ما يعتبر الكثيرون لحم فخذ الدجاج ألذّ لأنه يحتوي على المزيد من الدهون والأنسجة الضامة؛ إذ تساهم هذه الدهون في عصارتها ونضارتها.


اللحم الداكن:

تحتوي قطعة الفخذ على لحم داكن غني بالميوغلوبين، وهو البروتين الذي يخزن الأكسجين في العضلات، وهذا يمنحها لوناً أغمق وطعماً مختلفاً قليلاً مقارنة باللحوم البيضاء.


المحتوى الغذائي:

يعتبر لحم الفخذ مصدراً جيداً للعناصر الغذائية الأساسية مثل الحديد والزنك وفيتامينات (ب)، ومع ذلك، فهو أيضاً يحتوي على سعرات حرارية أعلى بسبب محتواه من الدهون.
وتحتوي قطعة فخذ دجاج واحدة (44 غراماً) منزوعة الجلد أو العظام على 12.4 غرام من البروتين، وهذا يعادل 28.3 غرام من البروتين لكل 100 غرام.


صدر الدجاج: خالٍ من الدهون

صدر الدجاج معروف بلحمه الأبيض الخالي من الدهون، فهو يحتوي على نسبة أقل من الدهون مقارنة بقطعة الفخذ ويقدم العديد من الفوائد الصحية، ما يجعله خياراً صحياً للقلب.


بروتين عالٍ:

يعتبر صدر الدجاج مصدراً ممتازاً للبروتين الخالي من الدهون، ما يجعله المفضل لدى عشاق اللياقة البدنية وأولئك الذين يتطلعون إلى التحكم في أوزانهم. فهو غني بشكل خاص بالبروتين.


انخفاض السعرات الحرارية:

نظراً لانخفاض محتواه من الدهون، يحتوي صدر الدجاج بشكل عام على سعرات حرارية أقل لكل وجبة مقارنة بقطعة الفخذ.
وبحسب خبراء التغذية، فإن صدر الدجاج المطبوخ منزوع الجلد (172 غراماً) يحتوي على 54 غراماً من البروتين. وهذا يعادل 31 غراماً من البروتين لكل 100 غرام.


ما هو الأكثر صحة؟

تعتمد مسألة ما إذا كانت قطعة الفخذ أم قطعة الصدر أكثر صحة على تفضيلات الأشخاص الغذائية وأهدافهم الصحية على بعض الاعتبارات:


المساعدة في إدارة الوزن:

إذا كنت تهدف إلى فقدان الوزن أو الحفاظ على وزن صحي، فإن صدور الدجاج هي الخيار الأفضل بسبب محتواها المنخفض من السعرات الحرارية والدهون.


بناء العضلات:

بالنسبة لأولئك الذين يركزون على بناء العضلات وتناول البروتين، يعد صدر الدجاج خياراً ممتازاً بسبب محتواه العالي من البروتين.


النكهة والتنوع:

إذا أعطيت الأولوية للنكهة واستمتعت بطعم أكثر ثراءً وأكثر متعة، فقد تفضل قطعة الفخذ.


نظام غذائي متوازن:

للحصول على نظام غذائي متوازن، فكر في دمج لحم الفخذ والصدر في وجباتك للاستمتاع بفوائد التنوع.
لا توجد إجابة قاطعة حول أيهما أكثر صحة في مناقشة قطعة الفخذ مقابل قطعة الصدر، إذ يتمتع كلاهما بخصائص مميزة ويمكن إدراجهما في نظام غذائي متوازن.

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