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صحي القصيم يحدد أماكن تناول حقن الأنسولين ويقدم هذه النصيحة

حقن الانسولين
حقن الانسولين
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قدّم تجمع القصيم الصحي العديد من النصائح لمرضى السكري، ونشر خريطة بأماكن حقن الإنسولين في الجسم، وأهمية التدوير بينها لتجنب تلف مكان الحقن.اضافة اعلان

4 أماكن لحق الإنسولين

وأكد التجمع على وجود 4 أماكن لحقن الإنسولين هي:
1ـ أعلى الذراع
2ـ البطن
3ـ أسفل الصدر
4ـ الفخذ
وقال التجمع إن حق الإنسولين في المكان نفسه بشكل متكرر يزيد من تليف المكان، وبالتالي سوف يفقد بعضًا من خصائص الإنسولين.


امتصاص الإنسولين في الجسم سريعًا

 قال أستاذ ورئيس قسم أمراض السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة بنها، الدكتور محمد يحيى، إن الأطباء غالبًا ما يحتاجون لامتصاص الإنسولين في الجسم سريعًا للحصول على النتائج في الوقت نفسه، ويرتبط ذلك بمكان حقن الإنسولين.


أفضل الأماكن لحقن الإنسولين

وتابع، هناك عدد من الأماكن لحقن الإنسولين، هي:

1- منطقة البطن بقطر 5 سم حول منطقة السرة، ويتم الحقن في أي منطقة يمين أو يسار، أو فوق وأسفل السرة.
2- يأخذ الفخذين المركز الثاني بين أفضل الأماكن لحقن الإنسولين بها.
3- أعلى المؤخرة، لأنها تعد المكان المفضل لأخذ الحقن.
4- منطقة الذراعين من الخلف.

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