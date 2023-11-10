صحي القصيم يحدد أماكن تناول حقن الأنسولين ويقدم هذه النصيحة

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قدّم تجمع القصيم الصحي العديد من النصائح لمرضى السكري، ونشر خريطة بأماكن حقن الإنسولين في الجسم، وأهمية التدوير بينها لتجنب تلف مكان الحقن. اضافة اعلان





4 أماكن لحق الإنسولين





امتصاص الإنسولين في الجسم سريعًا





أفضل الأماكن لحقن الإنسولين



وأكد التجمع على وجود 4 أماكن لحقن الإنسولين هي:1ـ أعلى الذراع2ـ البطن3ـ أسفل الصدر4ـ الفخذوقال التجمع إن حق الإنسولين في المكان نفسه بشكل متكرر يزيد من تليف المكان، وبالتالي سوف يفقد بعضًا من خصائص الإنسولين.قال أستاذ ورئيس قسم أمراض السكر والغدد الصماء بكلية الطب جامعة بنها، الدكتور محمد يحيى، إن الأطباء غالبًا ما يحتاجون لامتصاص الإنسولين في الجسم سريعًا للحصول على النتائج في الوقت نفسه، ويرتبط ذلك بمكان حقن الإنسولين.وتابع، هناك عدد من الأماكن لحقن الإنسولين، هي:

1- منطقة البطن بقطر 5 سم حول منطقة السرة، ويتم الحقن في أي منطقة يمين أو يسار، أو فوق وأسفل السرة.

2- يأخذ الفخذين المركز الثاني بين أفضل الأماكن لحقن الإنسولين بها.

3- أعلى المؤخرة، لأنها تعد المكان المفضل لأخذ الحقن.

4- منطقة الذراعين من الخلف.