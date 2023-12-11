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صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة مجانًا خلال 14 يوماً في القطاع الخاص

وزارة الصحة
وزارة الصحة
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أكدت ”صحة الرياض“، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.اضافة اعلان

حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية

جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي نشرته صحة الرياض على صفحتها الرسمية في "إكس" حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.

التزام المؤسسات الخاصة بما تصدره وزارة لاصحة

وأشارت ”صحة الرياض“ إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة "3/7" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية".

المراجعة مجانية خلال 14 يومًا بعد الكشف

وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة «يحق لك»، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.

احتجاز المرضى وجثث المتوفين

وكانت صحة الرياض قد أكدت على إن اللائحة التنفيذية للنظام تؤكد على أنه: "لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم".
وأضافت أنه "يحق للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية".

الإبلاغ عن أي حادث جنائي

ونوهت صحة الرياض إلى نص المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تقول بأنه "يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي.

التبليغ عن وفاة المرضى

وتنص المادة أيضًا على التبليغ عن: "وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها."
وألزمت المادة 30 المؤسسات الصحية الخاصة بأن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.

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