صحة الرياض: يحق للمرضى المراجعة مجانًا خلال 14 يوماً في القطاع الخاص

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أكدت ”صحة الرياض“، أنه يحق للمراجع، المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي. اضافة اعلان





حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية



التزام المؤسسات الخاصة بما تصدره وزارة لاصحة



المراجعة مجانية خلال 14 يومًا بعد الكشف



احتجاز المرضى وجثث المتوفين



الإبلاغ عن أي حادث جنائي



التبليغ عن وفاة المرضى



جاء ذلك في انفوجرافيك توعوي نشرته صحة الرياض على صفحتها الرسمية في "إكس" حول حقوق ووجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة.وأشارت ”صحة الرياض“ إلى أن المادة الثالثة في فقرتها السابعة "3/7" من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية تنص على: "تلتزم المؤسسات الصحية بما يصدر عن وزارة الصحة من قرارات وتعليمات تشغيلية أو تنظيمية".وتتضمن وثيقة حقوق وواجبات المرضى في المؤسسات الصحية الخاصة «يحق لك»، أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة، خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولي.وكانت صحة الرياض قد أكدت على إن اللائحة التنفيذية للنظام تؤكد على أنه: "لا يحق لأي مؤسسة صحية خاصة الاحتفاظ بأصل الأوراق الثبوتية أو احتجاز المرضى أو المواليد أو جثث المتوفين لديهم مقابل مستحقات مالية عليهم".وأضافت أنه "يحق للمؤسسة الصحية اتخاذ الإجراءات النظامية لتحصيل مستحقاتها عبر القنوات الرسمية".ونوهت صحة الرياض إلى نص المادة 30 من نظام المؤسسات الصحية الخاصة والتي تقول بأنه "يجب على المؤسسة الصحية الخاصة أن تبلغ فورًا أقرب سلطة أمن مختصة ومديرية الشؤون الصحية بالمنطقة عن أي حادث جنائي.وتنص المادة أيضًا على التبليغ عن: "وفاة تحدث للمرضى المراجعين لها، أو المنومين فيها، ويشمل هذا الالتزام أيضًا التبليغ عن أي حادث جنائي ألجأ المصاب إلى طلب الإسعاف أو المعالجة فيها."وألزمت المادة 30 المؤسسات الصحية الخاصة بأن تحتفظ بسجل كامل عن الحوادث المرورية والإصابات.