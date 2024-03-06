شيء لا يُصدق.. رجل يحصل على أكثر من 200 جرعة لقاح كورونا!

أ أ

في الوقت حصل فيه بعض الناس على لقاح كوفيد-19 على مضض، بل إن هناك من تهرب من الحصول عليه، كشف رجل يبلغ من العمر 62 عامًا، عن أنه تلقى أكثر من 200 لقاح حتى الآن.

ويخضع الرجل للدراسة من قبل خبراء أعربوا عن دهشتهم إزاء النتائج التي توصلوا إليها حتى الآن.





217 جرعة لقاح كورونا



السبب مجهول



الجهاز المناعي للرجل



الإفراط في الحصول على اللقاح



وأظهرت النتائج التي نشرت في مجلة "لانسيت للأمراض المعدية"، أن اللقاحات استمرت في إنتاج المستضدات وتوفير مناعة متزايدة - حتى بعد الحصول على 217 جرعة.واقترب الباحثون في جامعة فريدريش ألكسندر إرلانجن نورنبرج وجامعة إرلانجن وميونيخ وفيينا من الشخص الذي لم يذكر اسمه بعد الاطلاع على حالته في وسائل الإعلام المحلية.وقال الدكتور كيليان شوبر، من معهد علم الأحياء الدقيقة في مستشفى إرلانجن الجامعي بألمانيا، في بيان مكتوب: "اتصلنا به ودعوه للخضوع لاختبارات مختلفة في إرلانجن. لقد كان مهتمًا جدًا بالقيام بذلك".ووجد الفريق دليلاً رسميًا على وجود 134 لقاحا لكوفيد-19 من ثمانية أنواع مختلفة على مدى تسعة أشهر. فيما يزعم الرجل الستيني أنه تم تلقيحه 217 مرة على مدار 29 شهرًا.ومن غير المعروف سبب حصول الرجل على هذا العدد الكبير من جرعات اللقاح، بحسب ما ذكرت صحيفة "نيويورك بوست".وفتح المدعي العام في مدينة ماجدبورج الألمانية، حيث يعيش الرجل، تحقيقًا في احتيال محتمل في ادعاءات الرجل، لكنه لم يوجه أي اتهامات قط.وقام المشارك الشغوف بتزويد الفريق البحثي بعينات الدم واللعاب التي تم جمعها سابقًا، بالإضافة إلى عينات جديدة. حتى أنه أصر على الحصول على المزيد من جرعات اللقاح بعد أن تواصل معه الفريق وقدم له عينات بعد حقنها.ولم يبلغ الرجل الذي حصل على درجة عالية من التطعيم عن أي آثار جانبية من اللقاحات.ومع ذلك، وجد الباحثون أن جهازه المناعي أنتج كمية كبيرة من الأجسام المضادة ضد سارس – كوفيد – 2، المسبب لفيروس كورونا المستجد.وقالت كاثرينا كوشر، إحدى المؤلفين الرئيسيين للدراسة، في البيان: "بشكل عام، لم نجد أي مؤشر على استجابة مناعية أضعف، بل على العكس من ذلك".ووجد الفريق أن الجهاز المناعي للرجل يعمل بكامل طاقته وأظهر علامات زيادة المناعة ضد فيروس كورونا، مقارنة بأولئك الذين تلقوا ثلاث جرعات من اللقاح.وحتى الجرعة الأخيرة التي شملتها الدراسة – والتي قال الرجل إنها رقم 217 له – وجد أنها تنتج المزيد من المستضدات وتعزز المناعة.ولم يجد الباحثون أيضًا أي دليل على أن الشخص قد أصيب بكوفيد-19 على الإطلاق.وكانت هذه الدراسة هي الأولى التي أظهرت تأثيرات التطعيم المفرط على جهاز المناعة.وتحتوي اللقاحات على جرعة صغيرة أو شيء مشابه للفيروس الذي تهدف إلى الحماية منه، مما يسمح للجسم بالتعرف على العامل الممرض وبناء استجابة سريعة وفعالة في حالة دخوله إلى الجسم.وكان بعض العلماء يعتقدون أن الإفراط في التطعيم من شأنه أن يضعف جهاز المناعة ويجعل مستضدات الجسم تعتاد على الفيروس مما يجعل اللقاحات أقل فعالية.لكنهم فوجئوا عندما علموا أن العكس هو الصحيح. وعلى الرغم من تلك النتائج، لا يوصي الخبراء بتجاوز كمية التطعيمات الموصى بها لأي حالة.قال الدكتور شوبر: "تشير الأبحاث الحالية إلى أن التطعيم بثلاث جرعات، إلى جانب اللقاحات التكميلية المنتظمة للفئات الضعيفة، يظل هو النهج المفضل. لايوجد ما يشير إلى أن هناك حاجة لمزيد من اللقاحات".