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شمع الأذن.. 3 علامات تشير إلى وجود مشاكل صحية خطيرة

حكة الأذن
تراكم الشمع في الأذن مؤشر على مشاكل صحية
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يساعد شمع الأذن - المادة اللزجة- على حبس الأوساخ والغبار، ويعمل كمرطب طبيعي ويحمي الأذن الداخلية من الجراثيم والعدوى.
لكن تراكم شمع الأذن بشكل مفرط، قد يشير إلى مشاكل صحية أساسية، وفقًا للدكتورة فيرونيكا ماتوتيت، طبيبة الأنف والأذن. 
وقالت الدكتورة ماتوتيت لصحيفة "ذا صن": "على الرغم من أن شمع الأذن غالبًا ما يُنظر إليه على أنه مسألة تافهة، إلا أنه يحمل أهمية أكبر بكثير مما نعترف به عمومًا. أقول دائمًا لمرضاي أن ينتبهوا إلى أجسادهم، حتى لأصغر العلامات مثل التغيرات في شمع الأذن". 
وأضافت: "جسدنا لديه طريقته في الإشارة إلى الاستغاثة؛ في بعض الأحيان، يكون ذلك من خلال شيء بسيط مثل شمع الأذن".
وحددت الطبيبة ثلاثة حالات يمكن ربطها بتراكم شمع الأذن.

1. مرض الذئبة

مرض الذئبة يحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي أنسجة وأعضاء الجسم.
ويمكن أن يؤدي إلى مجموعة متنوعة من المشاكل، بما فيها آلام المفاصل، والطفح الجلدي، والتعب، وتقرحات الفم، وتساقط الشعر، وألم في الصدر أو البطن، وحتى الاكتئاب. 
ووفقًا للدكتورة ماتوتيتي، فإنه يمكن أن يسبب أيضًا شمع الأذن المفرط بسبب "الالتهاب المزمن" الذي يمكن أن يمتد إلى الأذنين ويسبب "إنتاج شمع الأذن بشكل غير طبيعي".
وأوضحت أن المرضى الذين يعانون من مرض الذئبة قد يلاحظون تغيرات في قوام ولون شمع الأذن، وعلى الرغم من أن الأعراض يمكن أن تكون "دقيقة"، إلا أنه لا ينبغي تجاهلها. 

2. أذن السباح

"أذن السباح"، والمعروفة أيضًا باسم "التهاب الأذن الخارجية"، سببها التعرض المتكرر للماء، مما يؤدي إلى تورم واحمرار قناة الأذن الخارجية.
وإحدى العلامات الرئيسية لهذه الحالة، هي شمع الأذن المفرط، والذي يمكن أن يشمل أيضًا إفراز سائل أو صديد من الأذن، بالإضافة إلى أعراض أخرى بما فيها ألم الأذن.

3. تصلب الأذن


يوصف تصلب الأذن بأنه عبارة عن مشكلة في العظام داخل الأذن بسبب فقدان السمع التدريجي. 
في حين أن هذه الحالة لا تسبب بالضرورة زيادة شمع الأذن، لكن الدكتورة ماتوتيت حذرت من أن بعض المرضى يخطئون في أعراضهم بسبب تراكم شمع الأذن ويتجاهلونها حتى يبدأون في فقدان السمع.

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