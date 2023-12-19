شروط الفحص الطبي قبل الزواج وكيفية حجز موعد

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يجري المقبلون على الزواج، فحصًا طبيًا، لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية. اضافة اعلان

والهدف من ذلك إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.

وتقدم الخدمة بالمجان لجميع السعوديين بالقطاع الحكومي، وتقدم للمواطنين والمقيمين بمقابل مادي في المستشفيات الخاصة.





أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج



الفئة المستهدفة من الفحص الطبي قبل الزواج



كيفية حجز موعد لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج:



تحديد موعد الفحص الطبي قبل الزواج



كيفية الحصول على نتيجة فحص ما قبل الزواج



الإجراءات المطلوبة في حال كانت النتيجة متوافقة أو غير متوافقة:



القنوات البديلة لتقديم الخدمة:



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