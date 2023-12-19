شروط الفحص الطبي قبل الزواج وكيفية حجز موعد

يجري المقبلون على الزواج، فحصًا طبيًا، لمعرفة ما إذا كانت هناك إصابة ببعض أمراض الدم الوراثية، وبعض الأمراض المعدية.
والهدف من ذلك إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض للطرف الآخر من الزواج أو الأبناء في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمام الخطيبين من أجل مساعدتهما على التخطيط لأسرة سليمة صحيًّا.
وتقدم الخدمة بالمجان لجميع السعوديين بالقطاع الحكومي، وتقدم للمواطنين والمقيمين بمقابل مادي في المستشفيات الخاصة.
أهداف برنامج الفحص الطبي قبل الزواجويهدف برنامج الفحص الطبي قبل الزواج إلى ما يلي :
الحد من انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (الثلاسيميا-المنجلي) وبعض الأمراض المعدية(التهاب الكبد ب/ج، ونقص المناعة المكتسب (الإيدز).
نشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل.
تقليل الضغط على المؤسسات الصحية وبنوك الدم .
تجنب المشاكل الاجتماعية والنفسية للأسر التي يعاني أطفالها.
التقليل من الأعباء المالية الناتجة عن علاج المصابين على الأسرة والمجتمع .
ونصحت وزارة الصحة، المقبلين على الزواج بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ليتسنى للزوجين التخطيط لحياتهم بشكل أفضل، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة آخرى.
الفئة المستهدفة من الفحص الطبي قبل الزواجتقدم خدمات الفحص الطبي قبل الزواج (سواء التحاليل المخبرية، أو جلسات المشورة الطبية) لكافة المواطنين.
الأسر المصابة بأمراض الدم الوراثية.
الشروط المسبقة للحصول على الخدمة:
لا يوجد شروط مسبقة للحصول على الخدمة.
يجب إحضار هويتك الوطنية، ورقم هوية وتاريخ ميلاد الطرف الآخر.
كيفية حجز موعد لإجراء الفحص الطبي قبل الزواج: احجز موعدك عن طريق منصة (صحتي) أو الاتصال بالرقم (937).
تحديد موعد الفحص الطبي قبل الزواجيختلف وقت الاستجابة للخدمة من قناة إلى أخرى، لكن حجز الموعد يكون فوريًّا وإلكترونيًّا.
كيفية الحصول على نتيجة فحص ما قبل الزواجإذا كان كلا الطرفين المقبلين على الزواج سليمًا، تصدر لهم شهادة توافق، وتصل إليهما رسالة نصية تحتوي على رقم الشهادة، ورابط الاستعلام عن شهادة فحص ما قبل الزواج.
إذا كان أحد الطرفين أو كلاهما لديه نتيجة إيجابية، تصل إليهما رسالة نصية تعلمهما بأنه يجب أخذ موعد لدى عيادة المشورة، وبعد حضور الطرفين للمشورة واتباع الإجراءات الوقائية اللازمة لإصدار الشهادة، تصدر شهادة الفحص وتصلهما رسالة نصية على الجوال.
عندما يتعذر على المختبر إجراء الفحص لأحد الأسباب التالية:
مضي أكثر من سبعة أيام على سحب عينة الدم.
حفظ عينة الدم في درجة حرارة غير مناسبة.
تحلل عينة الدم المسحوبة.
عدم اكتمال أو وضوح الباركود على عينة الدم.
إذا كانت كمية الدم غير كافية أو لا تتناسب مع كمية مضاد التجلط في الأنبوبة.
عندئذ تصل رسالة نصية للمراجع توضح أن العينة مرفوضة، وأنه يجب التوجه إلى مركز الفحص لسحب عينة جديدة.
الإجراءات المطلوبة في حال كانت النتيجة متوافقة أو غير متوافقة:في حال كان كلا الطرفين سليمًا (النتيجة متوافقة): تصدر لهما شهادة توافق.
في حال كان أحد الطرفين أو كلاهما غير سليم (النتيجة غير متوافقة): يتم إحالتهما إلى عيادة المشورة لأخذ المشورة اللازمة.
القنوات البديلة لتقديم الخدمة:مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الحكومي
مراكز الفحص الطبي قبل الزواج في منشآت القطاع الخاص
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