شرب كمية كبيرة من الماء في السحور.. هل هو أمر صحي؟

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يعتقد الكثير من الناس أن شرب الماء قبل صلاة الفجر بكميات كبيرة بعد وجبة السحور يمنع العطش خلال ساعات الصيام.





هذا ما يحتاجه جسم الإنسان من الماء



مخاطر الإكثار من شرب الماء



ويؤكد الدكتور حازم المصري، اختصاصي التغذية العلاجية بالمركز المصري البريطاني لدراسة السمنة، أن جسم الإنسان يحتاج من 2 إلى 3 لتر من الماء يوميًا في شهر رمضان، وهو نفس المعدل الطبيعي الذي يحتاجه الجسم في الأيام العادية.لكنه حذر من شرب كميات كبيرة من الماء دفعة واحدة خلال فترة السحور أو بعد الإفطار مباشرة، محذرًا من أنه مضر ولا يمنع الشعور بالعطش إطلاقًا، وفقًا لمجلة "ليدرز مينا".والأفضل هو تناول رشفة من الماء أو الحليب مع التمر – أو أي عصير طازج – بعد صلاة المغرب وقبل الإفطار.وأضاف: "يمكننا شرب الباقي بعد الإفطار تدريجيًا لمدة ساعتين أو ثلاث ساعات حتى قبل الفجر، وهي أفضل طريقة لتجنب الشعور بالعطش خلال فترة الصيام".أوضح المصري أن الجسم يطرد الماء الزائد عن طريق البول والعرق، مشيرًا إلى أن العطش يأتي عندما تنخفض نسبة الماء في الجسم.ويؤدي شرب كميات كبيرة من الماء التي لا يحتاجها الجسم إلى خلل في نسبة الصوديوم في الدم، مما قد يضر بالدماغ، ويؤدي إلى تلف الدماغ أو الغيبوبة، وفي بعض الحالات قد يصل إلى الوفاة، بحسب موقع (cnbc) وأكده اختصاصي التغذية العلاجية.ويوضح أن هذه الحالات تحدث بين 20-25 في المئة من الأشخاص الذين يشربون الماء بكثرة ولكنهم يمتنعون عنه لفترة معينة (مثل رمضان).ويعد التسمم المائي من أخطر المشكلات الصحية التي قد يواجهها الإنسان، لما يسببه من تمدد لأنسجة الجسم المرنة، مثل الدهون والعضلات، وخاصة الدماغ. ولتجنب ذلك، ينصح بشرب 3 إلى 4 لترات من الماء يوميًا.