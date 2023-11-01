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شرب الماء بعد وضع ملعقة ساخنة فيه هل صحي؟., النمر يجيب

شرب الماء
شرب الماء مفيد للصحة
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من عادات الطب البدائي التي يلجأ إليها شرب الماء الذي يتم إطفاء الحديد الساخن فيه، بدعوى فوائده الصحية.
ويتم تجهيز الوعاء الذي يتضمن الماء العادي مع قطعة حديدية مسخنة لدرجة شديدة تكاد تقترب من درجة الانصهار.اضافة اعلان
 ومن ثم يتم وضعها في الماء وتركها حتى تبرد وتعود درجة الحرارة إلى الوضع العادي، قبل أن يشرب الشخص الماء.
غير أن الدكتور خالد النمر، استشاري أمراض القلب قال عبر حسابه في منصة "إكس": "ليس هناك فوائد علاجية من وضع مِلعَقة مُسخّنَة حتى الاحمرار ثم إطفاؤها في كوب الماء قبل شربه".



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