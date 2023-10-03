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شرب الشاي يوميًا يحميك من هذا المرض الخطير

كوب شاي
فوائد مثبتة علميًا للشاي
أ أ
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أظهرت دراسة أن شرب الشاي يوميًا يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني بمقدار النصف.
ووفقًا للنتائج، فإن الأشخاص الذين يشربون كوبًا واحدًا على الأقل من الشاي الداكن يوميًا كانوا أقل عرضة بنسبة 47% للإصابة بالسكري من أولئك الذين لا يشربونه أبدًا.اضافة اعلان

التحكم في نسبة السكر

وقال الباحثون، إن الشاي ساعد الناس على التحكم بشكل أفضل في نسبة السكر في الدم بفضل مضادات الأكسدة وتأثيراتها المعززة للأمعاء.
ويقلل شرب أي نوع من الشاي، بما فيه الشاي الأخضر، من خطر الإصابة بالسرطان يوميًا بنسبة 28% مقارنة بأولئك الذين لم يشربوه مطلقًا.

التأثيرات الوقائية لشرب الشاي

وقال البروفيسور تونزي وو، من جامعة أديليد في أستراليا : "تشير النتائج التي توصلنا إليها إلى التأثيرات الوقائية لشرب الشاي المعتاد على إدارة نسبة السكر في الدم".
وأضاف: "كانت هذه الفوائد أكثر وضوحًا بين شاربي الشاي الداكن يوميًا".
وأظهرت الأبحاث السابقة أن شرب الشاي يمكن أن يقلل من فرص الإصابة بمرض السكري وأمراض القلب. غير أنه لم يكن من الواضح كيف يحدث ذلك.

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