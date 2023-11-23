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شاهد.. ما الذي رآه الأطباء في بطن رجل وأصابهم بالذهول

اطباء الاشعة
الأطباء تفاجأوا بوجود الذبابة في بطن الرجل
أ أ
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أصيب الأطباء في كلية الطب بجامعة ميسوري الأمريكية بالصدمة بعدما عثروا على ذبابة سليمة في أمعاء رجل أثناء خضوعه لعملية فحص روتينية.اضافة اعلان
ولم يبلغ الرجل (63 عامًا) عن أي أعراض غريبة، بعد وصوله إلى المستشفى لإجراء تنظير القولون الروتيني للتحقق من احتمالية الإصابة بسرطان الأمعاء.

5 زوائد صغيرة

ولم يبدُ أي شيء خارجًا عن المألوف في البداية، وشق الأطباء طريقهم عبر أمعاء الرجل، حيث أزالوا خمس زوائد صغيرة تسمى سلائل من بطانة أمعائه، كما هو مفصل في تقرير الحالة المنشور في المجلة الأمريكية لأمراض الجهاز الهضمي.
لكنهم أصيبوا بالذهول عندما وصلوا إلى الأمعاء الغليظة حيث يمتص الجسم الماء والأملاح من المواد التي لا يستطيع هضمها، وذلك بعد أن توصلوا إلى "اكتشاف غامض"، عبارة عن ذبابة سليمة تمامًا.
وكتبوا "الذبابة لم تكن تتحرك على المنظار أو تتلاعب به". 


وكان المريض في حيرة من أمره مثل الأطباء بشأن كيفية وصول الحشرة إلى معدته.
وصرح الأطباء بأنه اتبع بروتوكول ما قبل تنظير القولون ولم يتناول سوى السوائل الصافية خلال الـ 24 ساعة التي سبقت الإجراء، من أجل تنظيف أمعائه.

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