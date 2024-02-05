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شؤون الحرمين توجه 8 نصائح لمرضى السكري الراغبين في أداء العمرة

صلاة الفجر في المسجد الحرام
المسجد الحرام
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قدّمت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مجموعة من النصائح لمرضى السكري الراغبين في أداء مناسك العمرة.اضافة اعلان

نصائح لمرضى السكري الراغبين في أداء العمرة

وفيما يل النصائح التي نشرتها "شؤون الحرمين" في "إنفوجراف" عبر حسابها في منصة "إكس": 
ابدأ بالطواف أو السعي بعد أخذ العلاج والغذاء الكافي.
حافظ على قدميك عند الطواف والسعي من كل ما يؤذيها، والحرص على الابتعاد عن مسار العربات.
تناول الوجبات الخفيفة الأساسية قبل بدء العمرة.
اتبع نظامك الغذائي قبل بدء النسك.
الحرص على لبس الجوارب المريحة في غير وقت الإحرام.
عليك التوقف المؤقت عن المناسك عند الإحساس بنقص مستوى السكر، 
استخدم أدوات الحلاقة الكهربائية بدلًا من الأمواس.
اشرب الماء بكميات مناسبة، 

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