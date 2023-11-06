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سم قاتل.. كيف تعرف أنك تجاوزت الحد المسموح به من الملح؟

الملح
الملح
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يمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الملح إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، والذي يمكن أن يؤدي في النهاية إلى الإصابة بأزمة قلبية. اضافة اعلان

لكن كيف تعرف أنك تجاوزت الحد المسموح به؟

أحد الأعراض الدقيقة هو تورم اليدين والقدمين، إذ أن الملح يزيد من كمية الماء التي يحتفظ بها الجسم، مما قد يسبب الوذمة - تورم الكاحلين والقدمين والساقين.
وفي حين أن التورم يمكن أن يختفي من تلقاء نفسه، إلا أنه يمكن أن يكون علامة على شيء خطير إذا لم يتحسن في غضون أيام قليلة، وفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا.
وقالت أوليفيا بيرلي، أخصائية التغذية في برنامج الوقاية من مرض السكري التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، لصحيفة "ديلي ميل": "عندما يتم استهلاك الكثير من الملح، يحتفظ الجسم بالصوديوم الزائد ويزيد من السوائل خارج الخلايا".
وأضافت: "وهذا يؤدي إلى انخفاض وظائف الكلى، وإزالة كمية أقل من الماء، وبالتالي زيادة ضغط الدم".
ويمكن أن يزيد ارتفاع ضغط الدم من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأزمات القلبية والسكتة الدماغية، وكذلك تمدد الأوعية الدموية وأمراض الكلى والخرف.
ويعد تناول الكثير من الملح أحد الأسباب الرئيسة لذلك. ووفقًا لمؤسسة "ضغط الدم في المملكة المتحدة"، فإن معظم الملح لا يأتي من إضافة القليل منه إلى الوجبات، لكنه يكون مخفيًا في مكونات الأطعمة المعدة مسبقًا مثل الخبز والصلصات.

تورم اليدين أو القدمين

ويقول الخبراء إن هذا يمكن أن يسبب تورمًا في اليدين أو القدمين بعد يوم تقريبًا من تناول الأطعمة الغنية بالملح.
وأظهرت دراسة نشرت في مجلة "طب الأعصاب وديناميكية المسالك البولية"، أن تناول الكثير من الملح يوميًا يرتبط بتورم الساق لدى الرجال المسنين.
وقالت بيبا هيل، أخصائية التغذية: "هذه ليست استجابة فورية بعد تناول الطعام، ولكن إذا لاحظت خلال الـ 24 ساعة التالية من تناول الأطعمة المالحة تورمًا في هذه المناطق، فقد يكون ذلك رابطًا".
إذا لم يختف التورم بعد بضعة أيام، فقد يكون ذلك علامة على ضرورة الذهاب إلى الطبيب.

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